Πελέ: Όλη η οικογένεια στο πλευρό του (εικόνες)

Με τα τρία του παιδιά στο πλευρό του βρίσκεται ο θρύλος του ποδοσφαίρου, η κατάσταση της υγείας του φαίνεται πως επιδεινώνεται συνεχώς.

Στο Σάο Πάολο και στο νοσοκομείο «Άλμπερτ Αϊνστάιν», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ο Πελέ, βρίσκεται από το Σάββατο (24/12) και ο γιος του θρύλου του ποδοσφαίρου της Βραζιλίας, Εντίνιο. Οι κόρες του Πελέ, Φλάβια και Κέλι Κριστίνα Νασιμέντο βρίσκονται εδώ και αρκετό στο πλευρό του πατέρα τους, με τον γιο του να καταφθάνει στο Σάο Πάολο σήμερα, για να περάσει την παραμονή των Χριστουγέννων και τα Χριστούγεννα με το πολυαγαπημένο πατέρα του.

Χθες (23/12), ο Εντίνιο είχε απολογηθεί επειδή δεν ήταν σε θέση να βρίσκεται δίπλα στον πατέρα του δηλώνοντας στην "Estadao": «Θα ήθελα να είμαι εδώ, αλλά σήμερα έχω δεσμεύσεις εδώ. Δεν είμαι γιατρός, δεν θα μπορούσα να βοηθήσω πολύ. Όμως, την επομένη, ο τεχνικός διευθυντής του ποδοσφαιρικού συλλόγου Λοντρίνα της Παράνα, ενώθηκε με τις δύο αδερφές του στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται από τα τέλη Νοεμβρίου ο Πελέ. Ο Εντίνιο δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram, στην οποία φαίνεται να πιάνει το χέρι του Πελέ και την οποία τη συνοδεύει με την εξής ανάρτηση: «Μπαμπά, η δύναμή μου είναι μαζί σου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Edson Nascimento{Principe Guerreiro??} (@warriorprince_ny)

Η κατάσταση της υγείας του Πελέ επιδεινώθηκε τελευταία. Ο 82χρονος Πελέ πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου, διάγνωση που έλαβε τον Σεπτέμβριο του 2021. Την περασμένη Τετάρτη (21/12), οι θεράποντες ιατροί του ενημέρωσαν για «εξέλιξη» του καρκίνου, καθώς και για «νεφρική και καρδιακή ανεπάρκεια».

#Pele Se va apagando la vida de el Rey Pele ???? pic.twitter.com/9he2iGvWAQ — ??La Data Ec (@LaDataEc) December 24, 2022

Η κόρη του, Κέλι Κριστίνα Νασιμέντο, τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/12), με ανάρτησή της στο Instagram, με φωτογραφία που αγκαλιάζει τον 82χρονο πατέρα της είχε γράψει: «Είμαστε ακόμη εδώ, στον αγώνα και στην πίστη. Αλλη μια νύχτα μαζί». Και αργότερα το Σάββατο (24/12), η Κέλι Κριστίνα έγραψε στο Instagram αναφερόμενη στον αδελφό της, Εντίνιο: «Έφτασε». Στις φωτογραφίες στη συγκεκριμένη ανάρτηση απαθανατίζονται ο Εντίνιο, μαζί με τις κόρες του Σοφία και Στέφανι Νασιμέντο.

Λίγο πριν δοθεί στη δημοσιότητα η ανησυχητική έκθεση σχετικά με την κατάταση της υγείας του Πελέ από τους γιατρούς του την περασμένη Τετάρτη (21/12), οι δύο κόρες του είχαν ανακοινώσει ότι θα περάσουν τα Χριστούγεννα στο νοσοκομείο με τον πατέρα τους «για διάφορους λόγους».

Καμία ιδιαίτερη δραστηριότητα δεν ήταν αξιοσημείωτη το Σάββατο (24/12), μπροστά από το νοσοκομείο «Άλμπερτ Αϊνστάιν», όπου μόνο λίγοι δημοσιογράφοι περίμεναν νέα για τον μοναδικό ποδοσφαιριστή που έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο τρεις φορές (1958, 1962, 1970).

Ο Πελέ εισήχθη στο νοσοκομείο «Άλμπερτ Αϊνστάιν» μετά από λοίμωξη του αναπνευστικού που προκλήθηκε από μόλυνση από τον κορονοϊό, καθώς και για επανεκτίμηση της θεραπείας του για τον καρκίνο, καθώς η χημειοθεραπεία στην οποία υποβαλλόταν ήταν αναποτελεσματική.

