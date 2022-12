Κοινωνία

Ίλιον - Ομαδικός βιασμός: Έρχονται εντάλματα και για κορίτσια

Εμφανίστηκαν ενώπιον των αστυνομικών ένας ανήλικος που φέρεται ως ο βασικός παρακινητής της ομάδας των δραστών, καθώς και ένα κορίτσι. Σε βάρος ποιων θα υπάρξουν τα νέα εντάλματα και γιατί.

Νέες αποκαλύψεις για τη φρικτή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης του 15χρονου, από συμμαθητές του, στο Ίλιον, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Μετά από την προφυλάκιση των τριών ανήλικων κατηγορουμένων, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης για μαθητές που είτε συμμετείχαν είτε διακίνησαν το βίντεο του ομαδικού βιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται έξι νέα εντάλματα σύλληψης. Τα δύο αφορούν σε δύο 15χρονους, οι οποίοι δεν είχαν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Ο ένας εμφανίστηκε στις Αρχές, όμως δεν συνελήφθη, καθώς είχε λήξει το αυτόφωρο.

Ο δεύτερος δεν έχει εντοπιστεί και εκτιμάται ότι ίσως έχει διαφύγει από τη χώρα.

Ο καταγγέλλων φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι ήταν ο συγκεκριμένος έφηβος που είχε την ιδέα για όσα επακολούθησαν.

Τα άλλα τέσσερα εντάλματα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αφορούν σε κορίτσια -τρεις 15χρονες και μία 14χρονη- τα οποία φέρονται να ήταν μπροστά, χωρίς, όμως, το ανήλικο θύμα να τους απέδωσε κάποιον συγκεκριμένο ρόλο.

Άλλοι δύο ανήλικοι, που έχουν συλληφθεί, έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.

