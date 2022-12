Κοινωνία

Ίλιον - Ομαδικός βιασμός: οι ανατριχιαστικές μαρτυρίες και η “εξαφάνιση” των βίντεο

Πληροφορίες αναφέρουν πως επίκειται να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης, που θα αφορούν και κορίτσια. Τι υποστήριξαν απολογούμενοι οι ανήλικοι συλληφθέντες.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση βιασμού και κακοποίησης με θύμα τον 15χρονο μαθητή από το Ίλιον καθώς μετά την προφυλάκιση των τριών, ανήλικων κατηγορουμένων τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθούν νέα εντάλματα συλλήψεων για μαθητές που εμπλέκονται στο αποτρόπαιο περιστατικό.

Χθες το μεσημέρι, η Ανακρίτρια Ανηλίκων διέταξε την προφυλάκιση τριών εκ των έξι συλληφθέντων οι οποίοι κατηγορούνται ότι από τις αρχές του Νοεμβρίου μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου βίασαν κατ εξακολούθηση τον 15χρονο. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν δύο ακόμη κατηγορούμενοι οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης ενώ ο τελευταίος ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους καθώς δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να εκδοθούν έξι εντάλματα σύλληψης. Το ένα αφορά έναν 15χρονο ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων αλλά αναζητούνταν. Ο μαθητής εμφανίστηκε οικειοθελώς στην Αστυνομία αλλά δεν συνελήφθη επειδή είχε παρέλθει η προθεσμία του αυτοφώρου.

Από την έρευνα της Ασφάλειας είχε ταυτοποιηθεί και ένας άλλος μαθητής Λυκείου τον οποίον ο 15χρονος είχε κατονομάσει ως έναν εκ των δραστών του βιασμού. Πρόκειται, μάλιστα, για το μέλος της συμμορίας που είχε την ιδέα οι ανήλικοι να καταγράφουν τη νοσηρή δράση τους σε βίντεο και είχε στο κινητό του το επίμαχο υλικό.

Μέχρι στιγμής ο 15χρονος Αλβανός αναζητείται και πληροφορίες τον θέλουν να έχει φύγει από τη χώρα. Τα υπόλοιπα τέσσερα εντάλματα αφορούν μια παρέα κοριτσιών, ηλικίας 14-15 ετών, τα οποία, σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει το θύμα, ήταν παρόντα στα περιστατικά κακοποίησης του.

Κομβικά για την εξέλιξη των ερευνών θεωρούνται τα στοιχεία που θα προκύψουν κατά την εξέταση των κινητών τηλεφώνων των δραστών από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της συμμορίας των οχτώ προσπάθησαν να διαγράψουν από τις συσκευές τους τα βίντεο με τους βιασμούς ώστε να μην αφήσουν ίχνη. Υπάρχουν μάλιστα και πολλά μηνύματα σε εφαρμογές που αποκαλύπτουν αυτή την προσπάθεια τους.

Φέρονται, μάλιστα, να συνομιλούσαν μεταξύ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να «σβήσουν» το παράνομο υλικό. Από την κατάθεση των 22 σελίδων του 15χρονου προκύπτει πως τα βίντεο είναι τουλάχιστον τρία και οι αστυνομικοί εκτιμούν πως τα αρχεία έχουν κάποια σύνδεση μεταξύ του.





Ο 15χρονος έχει περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια τα όσα βίωσε στα χέρια των «φίλων» του, δίνοντας κατάθεση σε ειδική παιδοψυχολόγο. Το παιδί φέρεται να έχει κακοποιηθεί τουλάχιστον 7 φορές και υπάρχουν τουλάχιστον δύο βίντεο, τα οποία αποδεικνύουν την σεξουαλική του κακοποίηση.

Σύμφωνα με τα όσα είπε το παιδί στην ειδική παιδοψυχολόγο, δεν γνώριζε ότι ο εφιάλτης του έχει καταγραφεί σε βίντεο. Το έμαθε στο… σχολείο, αφού οι συμμαθητές του δεν δίστασαν να το «μοιράσουν». Τα όσα έχουν καταγράψει οι ανήλικοι με τα κινητά τους τηλέφωνα, πάντως, έχουν «λυγίσει» και τους πιο έμπειρους αστυνομικούς, οι οποίοι κάθε δέκα δευτερόλεπτα σταματούσαν τα βίντεο λόγω των σκληρών εικόνων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες είχαν σκοπό να δημιουργήσουν ένα “βίντεο κλιπ” με όσα είχαν καταγράψει και ένα τραγούδι τραπ με τους βιασμούς του 15χρονου. Λίγο πριν την σύλληψη τους όμως προσπάθησαν να «εξαφανίσουν» τα βίντεο που αποκάλυπταν την σεξουαλική κακοποίηση του 15χρονου.

Οι ανήλικοι στις απολογίες τους αποδέχτηκαν -εν μέρει- τις πράξεις που τους αποδίδονται, αρνούμενοι ωστόσο ότι διέπραξαν βιασμό σε βάρος του 15χρονου. Αποδέχθηκαν σεξουαλικές πράξεις με τον 15χρονο στο πλαίσιο του ερωτικού πειραματισμού, με εναλλασσόμενους ρόλους, χωρίς τη χρήση απειλής ή βίας.

«Δεν τον βίασα. Όλοι συμμετείχαμε στις πράξεις, πειραματιζόμασταν ερωτικά. Ο ένας το έκανε στον άλλο» φέρεται να υποστήριξε ένας εκ των κατηγορουμένων, ενώ άλλος είπε «Αρνούμαι την πράξη του βιασμού. Δύο φίλοι μου με έπεισαν να τραβήξω βίντεο και μετά τους το έδωσα».

