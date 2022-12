Κοινωνία

Όλυμπος: Επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη

Φίλος του αγνοούμενου ορειβάτη ειδοποίησε την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Στο σημείο σπεύδουν μέλη της ΕΜΑΚ.

(εικόνα αρχείου)

Επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός ορειβάτη βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ολύμπο.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, στις 13:40 η ΕΟΔ έλαβε κλήση ανάγκης μέσω ασυρμάτου από ορειβάτη που ανέφερε ότι αγνοούνταν ο φίλος του στη θέση Ζωνάρια στη βάση του Λουκιού του Μύτικα.

Για το συμβάν έχει ειδοποιηθεί και η Πυροσβεστική. Στο σημείο σπεύδουν μέλη της ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης και Λάρισας αλλά και πυροσβέστες από το Λιτόχωρο.



Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, έχει εντοπιστεί το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο ορειβάτης, ωστόσο είναι δύσκολο να προσεγγιστεί.

