Γερμανία: Άη - Βασίληδες βούτηξαν σε παγωμένη λίμνη (βίντεο)

Ντύθηκαν με τη στολή του Άγιου Βασίλη, βούτηξαν στα παγωμένα νερά και έψαλλαν τα κάλαντα σε λίμνη του Βερολίνου.

Μέλη του Συλλόγου Κολύμβησης του Βερολίνου φόρεσαν τα κοστούμια του Άγιου Βασίλη και έψαλλαν τα κάλαντα προτού βουτήξουν στην παγωμένη λίμνη Οράνκ.

Η θερμοκρασία του νερού ήταν στους 2 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον αέρα ήταν στους 0 βαθμούς Κελσίου.

Περίπου 40 άτομα, μέλη του Συλλόγου, έκαναν τη βουτιά στα παγωμένα νερά.

Οι ίδιοι μίλησαν για τα οφέλη που έχει η υγεία τους από τη χειμερινή κολύμβηση.

Οι ευχές τους του για το 2023 ήταν να υπάρχει ενότητα μεταξύ των ανθρώπων, περισσότερη ενσυναίσθηση και παγκόσμια ειρήνη.

