Ο Σουάρες στην Γκρέμιο

Ο Λουίς Σουάρες, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία με την φανέλα της Γκρέμιο. Τι αναφέρουν δημοσιεύματα.

Η βραζιλιάνικη Γκρέμιο ήρθε σε συμφωνία με τον Λουίς Σουάρες και το μόνο που λείπει είναι η υπογραφή του συμβολαίου για την επισημοποίηση της συνεργασίας, ενώ η παρουσίαση του Ουρουγουανού επιθετικού θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ και το Πόρτο Αλέγκρε είναι πεπεισμένα γι΄ αυτό: σύμφωνα με τον Τύπο ο σύλλογος έχει ήδη αρχίσει να τυπώνει τις φανέλες με τον αριθμό 9 και το όνομα του παίκτη, προσβλέποντας σε μεγάλες αγορές από τους οπαδούς μετά την ανακοίνωση και την παρουσίαση, η οποία θα γίνει στην «Αρένα ντο Γκρέμιο».

Εφόσον ολοκληρωθεί το εγχείρημα, ο 35χρονος Σουάρες θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά χτυπήματα στην Ιστορία του συλλόγου, ενώ ο Ουρουγουανός διεθνής αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την τρεις φορές νικήτρια (1983, 1995, 2017) του Copa Libertadores.

