Κοινωνία

Τροχαίο - Λεωφόρος Σουνίου: Η στιγμή που το αυτοκίνητο παρασύρει δημοτικό υπάλληλο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει το βίντεο με το τροχαίο. Μάχη για την ζωή του δίνει ο υπάλληλος καθαριότητας. Νοσηλεύεται στην Εντατική, ενώ έχει ήδη ακρωτηριαστεί στο ένα πόδι του.



Σκληρό παιχνίδι της μοίρας για 52χρονο δημοτικό υπάλληλο του Δήμου Σαρωνικού που παραμονή Χριστουγέννων την ώρα του μεροκάματου παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και ακρωτηριάστηκε.

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο κόβει την ανάσα.

Το τροχαίο σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στην λεωφόρο Σουνίου. Νεαρός που οδηγούσε ένα αυτοκίνητο πέφτει με μεγάλη ταχύτητα και δύναμη πάνω σε απορριμματοφόρο. Χτυπά με δύναμη τον άτυχο υπάλληλο καθαριότητας τη στιγμή που εκείνος προσπαθούσε να τοποθετήσει έναν μεγάλο μεταλλικό κάδο στον ειδικό βραχίονα του απορριμματοφόρου.

Ο υπάλληλος πέφτει στο δρόμο βαριά τραυματισμένος, ενώ η τρελή πορεία του αυτοκινήτου καταλήγει σε ένα πάρκινγκ στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται στην ΜΕΘ. Οι γιατροί έκαναν αγώνα προκειμένου να σώσουν το πόδι του αλλά ο άτυχος υπάλληλος ακρωτηριάστηκε, ενώ φέρει σοβαρά τραύματα και στο άλλο του πόδι.

Τις τελευταίες ώρες, η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί αλλά παραμένει σοβαρή και τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα για τη ζωή του.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” - SZ: Η Εύα Καϊλή στον ρόλο της αθώας διωκόμενης

Τουρκία: Αγγελία του Reuters προκάλεσε την οργή του Ερντογάν

Ίλιον - Ομαδικός βιασμός: Έρχονται εντάλματα και για κορίτσια