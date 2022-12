Κοινωνία

Ρουμανία - Λεωφορείο: Η αλλαγή λωρίδας και τα αναπάντητα ερωτήματα (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Ο οδηγός δίνει τη δική του εξήγηση μέσω του δικηγόρου του.

Της Φωτεινής Νάσσου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα με το ελληνικό λεωφορείο στο Βουκουρέστι, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και αρκετοί επιβάτες τραυματίστηκαν.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από την Ρουμανική τηλεόραση διακρίνεται το λεωφορείο με τον οδηγό να αλλάζει λωρίδα την τελευταία στιγμή και να κινείται προς τον δρόμο που δεν επιτρέπονται ψηλά οχήματα, με αποτέλεσμα 40 μέτρα μετά να προσκρούσει στην προειδοποιητική πινακίδα. Το ερώτημα είναι γιατί έκανε αυτή την αλλαγή και ποιος ο ρόλος του συστήματος πλοήγησης σε αυτή την απόφαση.

Ο οδηγός δίνει τη δική του εξήγηση μέσω του δικηγόρου του. «Εγώ όταν έφτασα σε εκείνο το μέρος έπρεπε με πήγε το GPS και έπρεπε να διαλέξω από πού να πάω. Από πάνω ή από κάτω. Και δυστυχώς διάλεξα από κάτω. Σε ένα δευτερόλεπτο ήταν αυτό. Έβλεπα την πινακίδα και με την κεραία την χτύπησα. Με την κεραία του πούλμαν που είναι πάνω στο παράθυρο το μπροστινό. Αμέσως που την είδε τράβηξε φρένα και άρπαξε η πινακίδα άρπαξε το κλιματιστικό», μετέφερε ο δικηγόρος του οδηγού Αλέξανδρος Ματθαίου

Το σημείο, πάντως, χαρακτηρίζεται καρμανιόλα. Σύμφωνα με τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης μόλις το Σεπτέμβριο έγιναν έργα στο συγκεκριμένο τούνελ. Με την ασφαλτόστρωση όμως το επίπεδο του δρόμου ανέβηκε σημαντικά με αποτέλεσμα να μην χωρούν να περάσουν οχήματα άνω των 3,5 μέτρων.

«Λειτουργεί από τον μήνα Σεπτέμβριο, όλο το καλοκαίρι ήταν σε ανακαίνιση και από τον μήνα Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα έχουν γίνει έξι ατυχήματα. Αυτή η πινακίδα είναι πολύ βαριά εκατοντάδες κιλά έσπασε το πούλμαν σε δυο κομμάτια. Έπρεπε να είναι από ελαφρύ υλικό», ανέφερε ακόμα ο δικηγόρος του οδηγού.

«Χωρίς ασφάλεια ο δρόμος»

Νέα τροπή στο δυστύχημα με το πούλμαν, δίνει ο πρόεδρος του κόμματος USR, Καταλίν Ντρούλα. Όπως επισημαίνει με ανάρτησή του στο Facebook οι τοπικές αρχές του Βουκουρεστίου είπαν ψέματα ότι το λεωφορείο χτύπησε τις αλυσίδες του περιοριστή ύψους.

«Ο νομάρχης και άλλοι αξιωματούχοι που είπαν ότι χτυπήθηκαν οι προειδοποιητικές αλυσίδες είπαν ψέματα, είναι λάθος. Όπως έχω ξαναπεί, δεν πρέπει να μπορείτε να τις παρακάμψετε εάν μπείτε στη λωρίδα. Οι αλυσίδες έχουν επίσης χτυπηθεί από άλλα φορτηγά ή πούλμαν όπως φαίνεται στην εικόνα και έχουν μείνει έτσι. Πρακτικά, δεν υπάρχει συντήρηση και επανενεργοποίηση αυτού του στοιχείου ασφαλείας».

Ανθρωποκτονία εξ αμελείας και σωματικές βλάβες για 25 άτομα είναι οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η οποία ακόμη σχηματίζεται από την αστυνομία της Ρουμανίας για τον οδηγό του πούλμαν που επέστρεψε στην Ελλάδα.

