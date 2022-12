Κόσμος

ΗΠΑ: Πανικός σε πτήση - Λάπτοπ πήρε φωτιά κι εκκένωσαν το αεροσκάφος

Αναστάτωση στο αεροδρόμιο JFK. Εκκένωσαν το αεροσκάφος με φουσκωτή τσουλήθρα. Η καμπίνα γέμισε με καπνούς.



Συναγερμός σήμανε σε πτήση της JetBlue από Μπαρμπέιντος προς Νέα Υόρκη το βράδυ του Σαββάτου, που αναγκάστηκε να εκκενωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο JFK λόγω «φορητού υπολογιστή που έβγαζε καπνούς».

Το αεροσκάφος είχε μόλις εισέλθει στον τερματικό σταθμό 5 όταν ένας εργαζόμενος της αεροπορικής εταιρείας παρατήρησε τον υπερθερμασμένο υπολογιστή, δήλωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Η καμπίνα του αεροσκάφους είχε γεμίσει καπνούς και οι επιβάτες δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν. Η αναστάτωση που προκλήθηκε ήταν τόσο μεγάλη που οι 133 επιβάτες και το πλήρωμα του αεροπλάνου της JetBlue, που διενεργούσε την πτήση από τα Μπαρμπάντος, αναγκάστηκαν να το εκκενώσουν εν μέσω πολικών θερμοκρασιών.

Για την εκκένωση του αεροσκάφους χρησιμοποιήθηκε ακόμη και η φουσκωτή τσουλήθρα, ενώ αρκετοί επιβάτες άνοιξαν τις πόρτες έκτακτης ανάγκης.

Το πλήρωμα της πτήσης ειδοποίησε για την πυρκαγιά γύρω στις 9 μ.μ., αλλά έσβησε τις φλόγες μόνο του.

Ένας επιβάτης που καθόταν στην πρώτη σειρά του αεροπλάνου δήλωσε ότι ο κυβερνήτης «βγήκε πετώντας από την καμπίνα» όταν ανακαλύφθηκε η φωτιά.

«Άρπαξε έναν πυροσβεστήρα και έκανε σαν τον O. Τζ. Σίμπσον πάνω από τα καθίσματα και τους επιβάτες. Ο τύπος ήταν καταπληκτικός και έσβησε τη φωτιά. Ήταν σαν κανονικός ζωολογικός κήπος», δήλωσε στο CBS.

Επτά άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, αλλά κανένας δεν μεταφέρθηκε σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η φωτιά μπορεί να προκλήθηκε από τη μπαταρία λιθίου του laptop, δήλωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (PANY), αν και οι λεπτομέρειες της πυρκαγιάς εξακολουθούν να διερευνώνται.

