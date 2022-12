Αθλητικά

NBA: Οι Μπακς υποτάχθηκαν στους Σέλτικς (εικόνες)

Ακόμη μια ήττα για το Μιλγουόκι του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που δεν μπόρεσε να υπερισχύσει της ομάδας της Βοστόνης.

Με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Τέιτουμ, οι Σέλτικς δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Μπακς και στο σημαντικότερο ματς των Χριστουγέννων στο ΝΒΑ, επικράτησαν άνετα με 139-118.

Σε 35 λεπτά συμμετοχής, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σημείωσε 27 πόντους, «μάζεψε» εννέα ριμπάουντ και «μοίρασε» επτά ασίστ.

Οι Τζρου Χόλιντεϊ (23π), Μπρουκ Λόπεζ (16π) και Πατ Κόνατον (15π) ήταν παραγωγικοί στην επίθεση, όμως ο Τέϊτουμ ήταν ασταμάτητος.

Ο άσος των γηπεδούχων, τελείωσε τον αγώνα με 41 πόντους, επτά ριμπάουντ και πέντε ασίστ, ενώ πολύ καλή απόδοση για τους νικητές, είχε και ο Τζέϊλεν Μπράουν με 29 πόντους.

Επόμενος αντίπαλος για τα «ελάφια», θα είναι οι Σικάγο Μπουλς στο United Cener, τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/12) στις 03:00.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Νέα Υόρκη-Φιλαδέλφεια 112-119

Ντάλας-ΛΑ Λέϊκερς 124-115

Βοστώνη-Μιλγουόκι 139-118

Γκόλντεν Στέιτ-Μέμφις 123-109

Ντένβερ-Φοίνιξ 128-125 (παρ.)

