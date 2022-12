Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία εξοπλίζει την Λευκορωσία με πυραυλικά συστήματα

Σε ετοιμότητα είναι και οι S-400. Τι δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του λευκορωσικού υπουργείου Άμυνας.

Τακτικά πυραυλικά συστήματα Ισκαντέρ, που έχει προμηθεύσει η Ρωσία και τα οποία μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 έχουν αναπτυχθεί στη Λευκορωσία και είναι επιχειρησιακά έτοιμα.

Αυτό δήλωσε την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του λευκορωσικού υπουργείου Άμυνας.

«Τα όπλα αυτών των τύπων βρίσκονται σήμερα σε ετοιμότητα μάχης και είναι πλήρως έτοιμα για να επιτελέσουν το έργο για το οποίο έχουν αναπτυχθεί», ανέφερε σε βίντεο που ανάρτησε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ο εν λόγω αξιωματούχος Λεονίντ Κασίνσκι.

«Οι στρατιωτικοί, τα πληρώματά μας έχουν ολοκληρώσει πλήρως την εκπαίδευσή τους στα κοινά κέντρα εκπαίδευσης μάχης των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας», πρόσθεσε.

Δεν είναι σαφές πόσα συστήματα Ισκαντέρ έχουν αναπτυχθεί στη Λευκορωσία αφότου ο Πούτιν δήλωσε τον Ιούνιο ότι η Μόσχα θα εξοπλίσει το Μινσκ μ’ αυτά και τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Σημειώνεται ότι ο Πούτιν επισκέφτηκε το Μινσκ στις 19 Δεκεμβρίου εν μέσω ανησυχιών στην Ουκρανία ότι θα πίεζε τη Λευκορωσία να συμμετάσχει σε μια νέα χερσαία επίθεση και να ανοίξει ένα νέο μέτωπο.

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν τη Λευκορωσία ως βάση εκτόξευσης για την αποτυχημένη επίθεσή τους στην ουκρανική πρωτεύουσα, Κίεβο, τον Φεβρουάριο, και παρατηρείται μια αυξανόμενη αναταραχή ρωσικής και λευκορωσικής στρατιωτικής δραστηριότητας τους τελευταίους μήνες.

Το Iskander-M, ένα κινητό κατευθυνόμενο σύστημα πυραύλων, έχει βεληνεκές έως και 500 km (300 μίλια) και μπορεί να φέρει συμβατικές ή πυρηνικές κεφαλές.

