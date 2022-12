Κόσμος

Κακοκαιρία - ΗΠΑ: Ο χιονιάς σκοτώνει δεκάδες ανθρώπους (εικόνες)

Οι ανατολικές ΗΠΑ παραμένουν υπό ομηρία ενός πρωτοφανούς χιονιά. Που έχουν καταγραφεί τα περισσότερα θύματα.

Στους 55 ανέρχονται οι νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ από την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του τηλεοπτικού δικτύου NBC News.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στην κομητεία Ίρι, στη δυτική Νέα Υόρκη, που έχει παραλύσει από τα χιόνια. Κάποιοι από αυτούς πέθαναν εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους, άλλοι βρέθηκαν νεκροί στους δρόμους ή υπέστησαν καρδιακή προσβολή ενώ προσπαθούσαν να καθαρίσουν τα χιόνια από την αυλή τους.

Η παγοθύελλα αυτή θεωρείται η χειρότερη των τελευταίων 45 ετών. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ σχολίασε ότι θα μείνει στην ιστορία ως «Η Θύελλα του ‘22», μετά από εκείνη του 1977 που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους σχεδόν 30 άνθρωποι.

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς έχουν καταγραφεί στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, η κυβερνήτης της οποίας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «έχω δει όλες τις μεγάλες χειμερινές καταιγίδες των 60 τελευταίων ετών. Αυτή εδώ είναι η χειρότερη».



Σύμφωνα με τον απολογισμό του NBC νεκροί από την κακοκαιρία έχουν καταγραφεί σε συνολικά 12 αμερικανικές πολιτείες: Κολοράντο, Ιλινόις, Κάνσας, Κεντάκι, Μίσιγκαν, Μιζούρι, Νεμπράσκα, Νέα Υόρκη, Οχάιο, Οκλαχόμα, Τενεσί και Ουισκόνσιν.





Οι θερμοκρασίες αναμένεται πάντως ότι θα επιστρέψουν «στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα έως τα μέσα της εβδομάδας», σύμφωνα με τη NWS.

Περισσότερες από 3.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες, Κυριακή, και προστίθενται στις περίπου 3.500 που είχαν ακυρωθεί το Σάββατο και στις 6.000 άλλες που είχαν ακυρωθεί την Παρασκευή, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightaware.com.

Σχεδόν παντού στις αμερικανικές πόλεις, όπως στο Ντένβερ ή το Σικάγο, άνοιξαν καταφύγια για να υποδεχθούν ανθρώπους που είχαν ανάγκη ώστε να μποροέσουν να ζεσταθούν και να προστατευθούν από τον κίνδυνο της υποθερμίας.

Στο Ελ Πάσο του Τέξας απελπισμένοι μετανάστες που είχαν έρθει από το Μεξικό κατέφυγαν για να ζεσταθούν σε εκκλησίες, σχολεία και ένα κοινωνικό κέντρο, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπαιδευτικός και εθελόντρια Ρόζα Φάλκον.

Όμως μερικοί επέλεξαν να παραμείνουν έξω επειδή φοβούνταν ότι θα τραβούσαν την προσοχή των μεταναστευτικών αρχών, πρόσθεσε.

