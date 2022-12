Κόσμος

Κακοκαιρία - ΗΠΑ: Οι χειρότερες χιονοθύελλες των τελευταίων 30 ετών (εικόνες)

Σαρωτικό είναι το «πολικό» βαρομετρικό χαμηλό που πλήττει πολλές από τις Πολιτείες των ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω δεκάδες νεκρούς, τεράστια προβλήματα και καταστροφές.

Η χιονοθύελλα που πλήττει μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 55 ανθρώπους μέχρι τώρα.

Ακολουθούν οι φονικότερες χιονοθύελλες και κύματα ψύχους στις ΗΠΑ τα τελευταία 30 χρόνια.

Το κύμα ψύχους του 2021

Από τις 13 μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2021 ένα ιστορικό κύμα ψύχους έπληξε στις ΗΠΑ, από την ανατολική μέχρι τη δυτική ακτή, μέχρι το Τέξας και τη Λουιζιάνα στα νότια. Τουλάχιστον 70 άνθρωποι πέθαναν, σύμφωνα με καταμετρήσεις αμερικανικών μέσων ενημέρωσης και εκατομμύρια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Το κρύο προκάλεσε τον θάνατο και τουλάχιστον έξι ανθρώπων στο βόρειο Μεξικό.

Ο «Σνοουζίλα» του 2016

Ο «Γκοτζίλα του χιονιού», από τις 22 μέχρι τις 24 Ιανουαρίου, έπληξε όλες τις ΗΠΑ αλλά με ιδιαίτερη σφοδρότητα τη Νέα Υόρκη, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 33 άνθρωποι. Ακυρώθηκαν περισσότερες από 11.000 πτήσεις. Στη Νέα Υόρκη το χιόνι έφτασε τα 67 εκατοστά στο Σέντραλ Παρκ ενώ το διεθνές αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον καλύφθηκε από ένα στρώμα χιονιού ύψους 56 εκατοοστών.

Κύμα κρύου του 2007

Στα μέσα Ιανουαρίου 2007, ένα κύμα ψύχους που συνοδευόταν από παγωμένη βροχή και χιόνια, προκάλεσε τον θάνατο 42 ανθρώπων σε τροχαία δυστυχήματα στην Οκλαχόμα, το Τέξας, το Μισούρι, την Αϊόβα, το Μίσιγκαν, τη Νέα Υόρκη και το Μέιν.

Ο χιονοστρόβιλος του 1996

Από τις 7 μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 1996 δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, οι περισσότεροι σε τροχαία δυστυχήματα, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ λόγω της χιονοθύελλας. Λίγες ημέρες αργότερα, ακολούθησαν πλημμύρες. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στον «Χιονοστρόβιλο του 96» αποδίδονται τουλάχιστον 154 θάνατοι.

Η «θύελλα του αιώνα» το 1993

Στις 13 και 14 Μαρτίου 1993 η «θύελλα του αιώνα» έπληξε τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Καραϊβική, σκοτώνοντας περισσότερους από 300 ανθρώπους. Στις ΗΠΑ οι νεκροί έφτασαν τους 270. Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν οι 48 ναυτικοί δύο φορτηγών πλοίων που βυθίστηκαν στα ανοιχτά της Νέας Σκωτίας (Καναδάς) και της Φλόριντας. Η Πενσιλβάνια, η Φλόριντα, η Νέα Υόρκη, η Βόρεια Καρολίνα και η Αλαμπάμπα ήταν οι Πολιτείες που επλήγησαν περισσότερο από τη θύελλα που είχε ως αποτέλεσμα να «παραλύσει» για 48 ώρες η ανατολική ακτή των ηΠΑ.

Άλλοι πέντε νεκροί αναφέρθηκαν στον Καναδά, τρεις στην Κούβα και πέντε στα διεθνή ύδατα, στα ανοιχτά της Φλόριντας. Στην Πολιτεία αυτή καταγράφηκαν 50 ανεμοστρόβιλοι, κύματα ύψους εννέα μέτρων στις ακτές και χιόνι που έφτασε τα 120 εκατοστά σε ορισμένες κομητείες. Από το ψύχος δεν γλίτωσαν ούτε περιοχές που σπανίως βλέπουν χιόνια: στην Αλαμπάμα, το χιόνι έφτασε τα 42 εκατοστά και η θερμοκρασία έπεσε στους -16 βαθμούς. Πολλά από τα θύματα πέθαναν επειδή έπαθαν καρδιακή προσβολή προσπαθώντας να καθαρίσουν τις αυλές και τις στέγες των σπιτιών τους από τα χιόνια και τον πάγο.





Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ





