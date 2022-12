Αθλητικά

Αθηναϊκός - Γυναικείο μπάσκετ: έκλεψαν το κύπελλο του Eurocup (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πολύτιμο τρόπαιο του Eurocup που κατέκτησε η γυναικεία ομάδα το 2010, έκανε "φτερά".

Μπροστά σε ένα απ;iστευτο γεγονός, βρέθηκε η ομάδα του Αθηναϊκού, μετά από διάρρηξη που έγινε στα γραφεία της ομάδας στον Βύρωνα.

Πιο συγκεκριμένα, όταν μπήκαν μέσα στα γραφεία οι άνθρωποι της ομάδας, που συστεγάζονται στο κλειστό της Εργάνης, είδαν ότι έχουν παραβιαστεί.

Εκτός από τις φθορές, έλειπε το πολύτιμο τρόπαιο από την κατάκτηση του Eurocup του 2010 από τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Αθηναϊκού το οποίο... έκανε φτερά!

Το τρόπαιο αυτό, θύμιζε την κορυφαία στιγμή στην ιστορία του συλλόγου, όμως αυτό δεν πτόησε τους διαρρήκτες που εισέβαλαν στα γραφεία του Αθηναϊκού και το έκλεψαν.

Πηγή: basketa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: Ο εκτελεστής μαζί με τον συνεργό του λίγο πριν το διπλό φονικό (βίντεο ντοκουμέντο)

“Qatar Gate”: Παντσέρι και Ταλαμάνκα ενώπιον του εφετείου των Βρυξελλών

Εύβοια: έβγαλε μαχαίρι και απείλησε άνδρα μέσα σε σούπερ μάρκετ