Ενδοοικογενειακή βία: Γείτονες έσωσαν ανήλικη από τον πατέρα της

Ο γιός της οικογένειας εκλιπαρούσε τον πατέρα του να σταματήσει, όμως ματαίως.

Με κλωτσιές στα πλευρά και μπουνιές στην πλάτη “ευχήθηκε” στην 14χρονη κόρη του “χρόνια πολλά”, ένας 50χρονος πατέρας, την παραμονή των Χριστουγέννων.

Μεθυσμένος , επιτέθηκε στο παιδί και το “μαύρισε” στο ξύλο, μπροστά στα μάτια του γιού του, ενώ η μητέρα απουσίαζε στην εργασία της.

Σύμφωνα με την μήνυση, της επιτέθηκε χωρίς λόγο και ο 50χρονος έκανε Χριστούγεννα στο αστυνομικό τμήμα. Το παιδί έβαλε τις φωνές, ζητούσε βοήθεια και οι γείτονες κάλεσαν στην αστυνομία.

Το Σάββατο το πρωί ο πατέρας επιτέθηκε στην 14χρονη και την χτυπούσε αλύπητα ενώ ήταν πεσμένη στο πάτωμα . Ο ανήλικος γιος της οικογένειας μάταια ζητούσε από τον πατέρα του να σταματήσει και τα παιδιά άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία και έγινε η σύλληψη του 50χρονου.

Ο δράστης οδηγήθηκε στο κρατητήριο και παραμένει κρατούμενος μέχρι σήμερα, όποτε θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, για να δικαστεί για τις πράξεις του.

Είχε οδηγηθεί και την Δεύτερη Μέρα των Χριστουγέννων στην Εισαγγελέα Υπηρεσίας που του άσκησε δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή και άσκηση σωματικής βίας, αλλά ζήτησε και πήρε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Πηγή: gegonota.news

