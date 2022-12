Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Ινδία ετοιμάζει πρόταση για το 2036

Η δήλωση του Υπουργού Πολιτισμού της Ινδίας για τη φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Ινδία εξετάζει «σοβαρά» να κάνει πρόταση για να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036, δήλωσε ο υπουργός Αθλητισμού Ανουράγκ Τακούρ.

Το δεύτερο πολυπληθέστερο έθνος του κόσμου έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν τους Ασιατικούς Αγώνες και τους Αγώνες της Κοινοπολιτείας και ο Τακούρ είπε στην εφημερίδα «Times of India» ότι ήταν η «κατάλληλη στιγμή» για να φιλοξενήσει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Αν η Ινδία είναι στις ειδήσεις σε κάθε τομέα, από τη βιομηχανία έως τις υπηρεσίες, τότε γιατί όχι στον τομέα του αθλητισμού; Η Ινδία εξετάζει πολύ σοβαρά να κάνει πρόταση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036», πρόσθεσε ο Τακούρ.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) είπε ότι βρισκόταν σε προκαταρκτικές συζητήσεις με 10 πόλεις, αλλά δεν αποκάλυψε χρονοδιάγραμμα για το πότε σκοπεύει να απονείμει την έκδοση του 2036.

Το Παρίσι, το Λος Άντζελες και το Μπρίσμπεϊν φιλοξενούν τους επόμενους τρεις Αγώνες.

Μεταξύ των πιθανών αντιπάλων για τους Αγώνες είναι η Ινδονησία και η Νότια Κορέα, καθώς και το Κατάρ, που φιλοξένησε το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει άλλη μια πρόταση παρά την έντονη εγχώρια αντίθεση.

Ο Τακούρ είπε ότι η κυβέρνησή του θα συμβουλευτεί την Ινδική Ολυμπιακή Ένωση (IOA) και θα προετοιμάσει έναν πλάνο πριν από τη σύνοδο της ΔΟΕ στη Βομβάη το επόμενο έτος.

«Η σύνοδος της ΔΟΕ είναι μια εκδήλωση κύρους για την Ινδία και όποια μέτρα πρέπει να παρθούν μαζί με την ΙΟΑ για να υποβληθεί μια πρόταση, η κυβέρνηση θα τα στηρίξει. Πρέπει να είναι μια κοινή προετοιμασία».

Το Νέο Δελχί φιλοξένησε τους Ασιατικούς Αγώνες το 1951 και το 1982 και τους Αγώνες της Κοινοπολιτείας το 2010. Ο Τακούρ πρότεινε ότι η πολιτεία του Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, το Γκουτζαράτ, θα παρουσιαζόταν ως πιθανός Ολυμπιακός χώρος.

«Το Γκουτζαράτ έχει εκφράσει αρκετές φορές ενδιαφέρον για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων», είπε. «Έχουν την υποδομή... Είναι επίσης μέρος του μανιφέστου της πολιτειακής κυβέρνησης να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Γκουτζαράτ».