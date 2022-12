Πολιτική

Τουρκικός Τύπος: “Απάτη” το κοίτασμα στην Μαύρη Θάλασσα - Η Ελλάδα θέλει να “πνίξει” τα υποβρύχια μας

Στο στόχαστρο του αντιπολιτευτικού Τύπου οι δηλώσεις του Φατίχ Ντονμέζ. Για σχέδιο της Ελλάδας κατά της Τουρκίας κάνει λόγο η Χουριέτ.

Επικριτικά είναι τα σχόλια του αντιπολιτευτικού Τύπου στην Τουρκία σχετικά με τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ ότι στα τέλη Μαρτίου του 2023 θα δοθεί προς κατανάλωση το φυσικό αέριο της Μαύρης Θάλασσας. Από την άλλη, η Χουριέτ «βλέπει» σχέδιο της Ελλάδας κατά της Τουρκίας.

«Εδώ και χρόνια βρίσκουμε το ίδιο φυσικό αέριο, το ίδιο πετρέλαιο», είναι ο τίτλος στην τουρκική εφημερίδα Σοτζού.

«Πριν 65 χρόνια η κυβέρνηση έδινε τα καλά νέα του πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τώρα το ΑΚΡ κάνει το ίδιο. Τα τελευταία χρόνια, πριν τις εκλογές, μας κοροϊδεύουν δίνοντας την ίδια είδηση κυνηγώντας ψήφους», σημειώνει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

Από την πλευρά της η Τζουμχουριέτ στον τίτλο της αναφέρει ότι «το ΑΚΡ εναπόθεσε τις ελπίδες του στο “φυσικό αέριο”» και σημειώνει ότι «οι ειδικοί δεν πίστεψαν τα “καλά νέα”, “δεν ισχύουν” λένε». Η δήλωση Ντονμέζ ότι τέλη Μαρτίου θα δοθεί το φυσικό αέριο χαρακτηρίστηκε ως επένδυση για τις εκλογές από τους ειδικούς οι οποίοι ζήτησαν να δουν τις εκθέσεις και τις εργασίες επί τόπου, αναφέρεται ακόμα στο δημοσίευμα.

«Το φυσικό αέριο θα προλάβει τις εκλογές», γράφει η Καράρ, προσθέτοντας ότι «οι ειδικοί επεσήμαναν ότι πριν ολοκληρωθούν τα τεστ, δόθηκαν οι ποσότητες αποθεμάτων και υποστήριξαν ότι οι αριθμοί που δόθηκαν δεν έχουν επιστημονική ισχύ. Η κυβέρνηση βιάζεται, στόχος να το χρησιμοποιήσει στις εκλογές». «Λένε ότι υπάρχουν αποθέματα εκεί αλλά δεν μπορούν να αξιοποιηθούν», επισημαίνεται.

Από την πλευρά της, πάντως η Χουριέτ αναφέρεται σε «εφιαλτικό σενάριο» το οποίο ετοιμάζει η Ελλάδα για την Τουρκία.

«Αποκαλύφθηκε το σχέδιο της Αθήνας για την Τουρκία» γράφει και προσθέτει: «Ιδού το εφιαλτικό σενάριο για το οποίο ετοιμάζεται η Ελλάδα!»

Η Χουριέτ επικαλείται ελληνική εφημερίδα ότι η Ελλάδα θα κάνει σοβαρά βήματα στον τομέα των εξοπλισμών το 2023 και ότι το ελληνικό πολεμικό ναυτικό έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για να πνίξει τα τουρκικά υποβρύχια.

Παράλληλα, αναφέρει ότι «η Αθήνα σχεδιάζει να διατηρήσει το πλεονέκτημά της στο βυθό της θάλασσας εντάσσοντας νέες τορπίλες βαρέως τύπου στα υποβρύχιά της. Η πρώτη παρτίδα αναμένεται το 2023». Επικαλείται επίσης δημοσιεύματα ελληνικού τύπου ότι υπάρχει «πιθανότητα τεχνητής αναζωπύρωσης της προσφυγικής κρίσης» και ότι η Αθήνα βρίσκεται σε εγρήγορση για την εν λόγω κρίση.





