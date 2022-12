Αθλητικά

Boxing Day: Μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου ποδοσφαιριστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ στη Βρετανία από την είδηση της δολοφονίας του ποδοσφαιριστή της Στάμφορντ, σε νυχτερινό μαγαζί όπου γινόταν εκδήλωση για την Boxing Day.

Τον γύρο του κόσμου κάνει μία τραγική είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγες ώρες, καθώς ο Άγγλος ποδοσφαιριστής Κόντι Φίσερ που αγωνιζόταν στη Non League Premier (ερασιτεχνική κατηγορία στην Αγγλία) μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου.

Συγκεκριμένα, ο παίκτης της Στάμφορντ Τάουν δολοφονήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/12) σε νυχτερινό μαγαζί, στο οποίο γινόταν μία εκδήλωση για την Boxing Day.

— Stratford Town FC (@StratfordTownFC) December 27, 2022

Τι αναφέρει το ρεπορτάζ του BBC

Έρευνα για δολοφονία βρίσκεται σε εξέλιξη, έπειτα από τον θάνατο ενός 23χρονου άνδρα με μαχαίρι στην πίστα ενός νυχτερινού κέντρου στο Μπέρμιγχαμ.

Ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα στο The Crane στην οδό Άντερλεϊ, στο Ντίγκμπεθ, λίγο πριν από τις 23:45 στις 26 Δεκεμβρίου.

Παρά τις προσπάθειες να τον σώσουν, ο θάνατός του διαπιστώθηκε περίπου 30 λεπτά αργότερα, όπως δήλωσε η αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς.

«Ήταν ένας νεαρός άνδρας που διασκέδαζε με φίλους. Γνωρίζουμε ότι υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι στο νυχτερινό κέντρο εκείνη τη στιγμή. Έχουμε ήδη μιλήσει με αρκετούς από αυτούς, όμως, πρέπει να ακούσουμε οποιονδήποτε βρισκόταν εκεί, ήταν μάρτυρας ή πιθανότατα βιντεοσκόπησε αυτό που συνέβη», ανέφερε αστυνομικός ντετέκτιβ-επιθεωρητής.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Boxing Day με τον γνωστό DJ της techno μουσικής Μάρκο Καρόλα, που άρχισε στις 15.00.

Η αστυνομία πιστεύει ότι το θύμα προσεγγίστηκε από μια ομάδα προτού μαχαιρωθεί. Παράλληλα, προτρέπει οποιονδήποτε βρισκόταν στο κλαμπ να έρθει σε επαφή μαζί της.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις, αλλά το μαγαζί παραμένει κλειστό, ενώ οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν στοιχεία και εξετάζουν πλάνα από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.

Αξιωματικοί θα περιπολούν την περιοχή τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια, πρόσθεσε η αστυνομία.

Σε ανακοίνωσή του, το κλαμπ ανέφερε ότι το προσωπικό του ήταν «βαθιά σοκαρισμένο και λυπημένο» από το περιστατικό, το οποίο συνέβη λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκδήλωση τα μεσάνυχτα.

Τόνισε παράλληλα ότι «οι σκέψεις μας είναι με το θύμα, την οικογένεια και τους φίλους του» και πως το προσωπικό συνεργάζεται στενά με τους ερευνητές.

Να σημειωθεί ότι ακυρώθηκε μια εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο The Crane».

Ειδήσεις σήμερα:

Ίλιον - βιασμός 15χρονου: η αντιγραφή τηλεοπτικής σειράς, η “αγέλη” και το θύμα

Ενδοοικογενειακή βία: Γείτονες έσωσαν ανήλικη από τον πατέρα της

Τροχαίο με εγκλωβισμό: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κολόνα (εικόνες)