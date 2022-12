Κόσμος

Σερβία - Κόσοβο: Νέο οδόφραγμα απέκλεισε αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο Κόσοβο

Στον αυτοκινητόδρομο έχει σχηματιστεί μεγάλη "ουρά" από εγκλωβισμένα αυτοκίνητα

Τα οδοφράγματα των Σέρβων στο βόρειο Κόσοβο παραμένουν για 19η ημέρα, εμφανίζονται ωστόσο σημάδια υποχώρησης από την πλευρά της Πρίστινας. Οι δικαστικές αρχές του Κοσόβου αποφάσισαν σήμερα να μετατρέψουν την προφυλάκιση του πρώην αστυνομικού Ντέγιαν Πάντιτς σε κατ' οίκον περιορισμό. Ο Ντέγιαν Πάντιτς συνελήφθη στις 10 Δεκεμβρίου ως ύποπτος για τρομοκρατική δράση και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η προσωρινή αποφυλάκισή του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης αποτελούσε ένα από τα αιτήματα των Σέρβων για να αποσύρουν τα οδοφράγματα. Τα άλλα αιτήματα αφορούν την αποφυλάκιση και άλλων δύο Σέρβων που συνελήφθησαν και την αποχώρηση των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας του Κοσόβου από τον βορρά, όπου ο σερβικός πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία.

Εν τω μεταξύ, χθες, Τρίτη, το βράδυ, στην κεντρική οδική αρτηρία που συνδέει τη νότια Σερβία με το Κόσοβο στήθηκε νέο οδόφραγμα, αυτήν τη φορά στη σερβική πλευρά τω διοικητικών συνόρων. Κάτοικοι της περιοχής τοποθέτησαν φορτηγά φορτωμένα με μπάζα κάθετα στον δρόμο εμποδίζοντας έτσι την πρόσβαση των οχημάτων στη συνοριακή διάβαση «Μέρνταρε». Στον αυτοκινητόδρομο έχει σχηματιστεί μεγάλη 'ουρά' από νταλίκες και αυτοκίνητα που έχουν εγκλωβιστεί.

Η διάβαση αυτή αποτελεί το βασικό σημείο διέλευσης των εμπορευμάτων προς το Κόσοβο, ενώ τις ημέρες των εορτών χρησιμοποιείται από Κοσοβάρους που εργάζονται στο εξωτερικό και επιστρέφουν για διακοπές στην πατρίδα τους.

Η σερβική αστυνομία δεν έχει εκδώσει καμία ανακοίνωση για τον αποκλεισμό της οδικής αυτής αρτηρίας, ούτε γίνεται κάποια προσπάθεια για να απομακρυνθεί το οδόφραγμα. Η αστυνομία του Κοσόβου συνέστησε στους ταξιδιώτες να χρησιμοποιούν άλλες μικρότερες συνοριακές διαβάσεις στη νότια Σερβία ή να ταξιδεύουν μέσω της Βόρειας Μακεδονίας.

