Πολιτική

Ένταση στο Κόσοβο: Ο Δένδιας επικοινώνησε με στελέχη της ελληνικής δύναμης KFOR

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή μετά και τις τελευταίες εξελίξεις. Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Λόγω της τεταμένης κατάστασης που επικρατεί στο βόρειο Κόσοβο, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, επικοινώνησε σήμερα το πρωί με την επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδος στην Πρίστινα, καθώς και με στελέχη του ελληνικού αποσπάσματος KFOR, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Όπως επισημαίνουν, ο υπουργός Εξωτερικών, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για την αποκλιμάκωση της έντασης, μέσω και των συχνών επισκέψεών του στην περιοχή των Δυτικών Βαλκάνιων, βρίσκεται σε τακτική επαφή με τον ειδικό απεσταλμένο της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια Μίροσλαβ Λάιτσακ(Miroslav Lajcak), όπως έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα πριν από την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Πρίστινα. Για τον σκοπό αυτό, όπως σημειώνουν, έχει ορίσει και την πρέσβη, Σοφία Γραμματά, ειδική απεσταλμένη για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Περαιτέρω, υπογραμμίζουν πως η Ελλάδα αποδίδει πρωταρχική σημασία στην εμπέδωση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και υποστηρίζει τη συνέχιση του διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας τασσόμενη υπέρ μιας αμοιβαίως συμπεφωνημένης επίλυσης των εκκρεμών ζητημάτων, οριστικής και νομικά δεσμευτικής.