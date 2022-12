Πολιτική

Δένδιας: Ένα μέλλον με αναθεωρητικές πολιτικές δεν είναι ανεκτό από εμάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση με την Κοσοβάρα υπουργό Εξωτερικών στην Πρίστινα είχε ο Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο η ενίσχυση της συνεργασίας σε διμερές επίπεδο.

«Είναι πεποίθησή μας ότι η πορεία των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μονόδρομος», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με την Κοσοβάρα υπουργό Εξωτερικών Ντονίκα Γκερβάλα Σβαρτς (Donika Gervalla - Schwarz) στην Πρίστινα.

«Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ότι η πρόοδος στο διάλογο μεταξύ Πρίστινας και Βελιγραδίου θα συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση των φιλοδοξιών της ΕΕ. Ένα μέλλον στο οποίο κάποιες χώρες οραματίζονται αναθεωρητικές πολιτικές και νέο-ιμπεριαλιστικές ιδεολογίες, δεν είναι ανεκτό από εμάς. Αυτή είναι μια ατζέντα του 19ου αιώνα, όχι του 21ου αιώνα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός, η επίσκεψή του στην Πρίστινα, μετά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας στην Αθήνα, την επίσκεψή του ίδιου στο Βελιγράδι χθες και στα Τίρανα αύριο, «αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην περιοχή και στη στενή συνεργασία με τα Δυτικά Βαλκάνια».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η προώθηση και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε διμερές επίπεδο. «Θα ήθελα να δω τη συνεργασία μας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το πλαίσιο του βαθύτατου ενδιαφέροντός μας για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στα Δυτικά Βαλκάνια», ανέφερε.

«Η ΕΕ είναι ο τελικός προορισμός για όλους όσοι ενδιαφέρονται για τα Δυτικά Βαλκάνια, φυσικά σύμφωνα με τους όρους, φυσικά σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ. Αλλά αυτός πρέπει να είναι ο τελικός προορισμός», σημείωσε. Συζητήθηκε ακόμη η ενεργειακή συνεργασία, τομέας εξαιρετικά κρίσιμος, ιδίως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο στα Βαλκάνια», επεσήμανε. «Αλλά είναι σημαντικό για εσάς να αποκτήσετε την ενεργειακή σας ανεξαρτησία και επίσης να απομακρυνθείτε από τον άνθρακα προς τη νέα εποχή της προστασίας του περιβάλλοντος».

Αναφορικά με τις εξελίξεις στην περιοχή, ο κ. Δένδιας τόνισε πως η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως τη συνέχιση του διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας, με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως πάντα, και το κεκτημένο της ΕΕ.

«Μετά τη Συμφωνία που συνήφθη με τη βοήθεια της ΕΕ τον περασμένο Νοέμβριο, είναι υψίστης σημασίας οι δύο πλευρές να συνεργαστούν με καλή πίστη. Και θα πρέπει να απέχουν από ενέργειες και ρητορική που κινδυνεύουν να αναζωπυρώσουν τις εντάσεις και να θέσουν σε κίνδυνο όσα έχετε επιτύχει μέχρι τώρα».

Τόνισε πως είναι ζωτικής σημασίας και για τις δύο πλευρές να εφαρμόσουν τα συμφωνηθέντα και αυτό ήταν το ξεκάθαρο μήνυμά μου προς το Βελιγράδι, χθες.

«Δεδομένων των σημερινών γεωπολιτικών προκλήσεων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα προωθήσουν τις φιλοδοξίες του Βελιγραδίου και της Πρίστινα για την ΕΕ. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε τρίτους να επωφεληθούν από την αστάθεια και την ανασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε τέλος πως η Ελλάδα υποστηρίζει το έργο της EULEX, «η οποία διαδραματίζει κρίσιμο σταθεροποιητικό ρόλο», καθώς και το έργο τόσο του Ειδικού Αντιπροσώπου της ΕΕ, όσο και του απεσταλμένου των ΗΠΑ για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Ένα μέλλον στο οποίο κάποιες χώρες οραματίζονται αναθεωρητικές πολιτικές και νέο-ιμπεριαλιστικές ιδεολογίες, δεν είναι ανεκτό από εμάς. Αυτή είναι μια ατζέντα του 19ου αιώνα, όχι του 21ου αιώνα (δηλώσεις μετά τη συνάντηση με την Κοσοβάρα ΥΠΕΞ D.Gervalla-Schwarz). pic.twitter.com/HsCUCJJQaD

— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 20, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Rolex: Η κινηματογραφική ληστεία και το λάθος των δραστών

Κούγιας για Πισπιρίγκου: Πιθανόν να ακυρωθεί η ποινική δίωξη για Μαλένα και Ίριδα

ΙΕΛΚΑ - “Καλάθι του Νοικοκυριού”: Σύγκριση τιμών σε Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού