Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Κάτοικοι και συνεργεία αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από οχήματα (εικόνες)

Τουλάχιστον 65 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους συνολικά ως αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών φαινομένων. Τι προειδοποιούν οι ειδικοί.



Οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι που σχετίζονται με την καταιγίδα στις κομητείες Έρι και Νιαγάρα αυξήθηκαν στους 32 την Τρίτη, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Επίσης, περίπου 30 άνθρωποι αναγκάστηκαν να περάσουν τα Χριστούγεννα μέσα σε ένα κατάστημα Target στο Μπάφαλο καθώς αποκλείστηκαν εκεί λόγω της χιονοθύελλας η οποία χτύπησε την περιοχή «έντονα και γρήγορα».

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κήρυξε την πολιτεία της Νέας Υόρκης ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, δίνοντας εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να ενισχύσουν τις τοπικές αρχές στο έργο τους. «Παραμένουμε σε ετοιμότητα προκειμένου η πολιτεία να έχει στη διάθεσή της όλους τους πόρους του ομοσπονδιακού κράτους», είπε ο πρόεδρος. Σε δηλώσεις της τη Δευτέρα, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, περιέγραψε την κατάσταση στο Μπάφαλο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας, ως «πολεμική ζώνη», κάνοντας λόγο για καταστροφή που ξεπερνάει εκείνη της χιονοθύελλας του 1977 που στοίχισε τη ζωή σε 30 ανθρώπους.

Επικρίσεις δέχεται η δημαρχία του μητροπολιτικού Μπάφαλο για την ολιγωρία των δημοτικών υπηρεσιών για ταχύ εκχιονισμό των δρόμων στις υποβαθμισμένες –και πλειοψηφικά αφροαμερικανικές– συνοικίες του ανατολικού Μπάφαλο, όπου και καταγράφηκε η πλειονότητα των νεκρών, εγκλωβισμένων σε οχήματα, συχνά λίγες εκατοντάδες μέτρα από τις κατοικίες τους.

Αξιωματούχοι των σωστικών υπηρεσιών ανέφεραν ότι συνεργεία αναζητούσαν επιζώντες στα αυτοκίνητα, για να εντοπίσουν μόνο πτώματα μέσα στα οχήματα ή λίγα μέτρα από αυτά. Κάποια από τα θύματα υπέκυψαν από καρδιακή ανακοπή καθώς απομάκρυναν όγκους χιονιού από τις εισόδους των κατοικιών τους. Οικογένεια Αφροαμερικανών από το ανατολικό Μπάφαλο διηγήθηκε ότι περίμενε έντεκα ώρες μέσα στο αυτοκίνητό της την άφιξη της πυροσβεστικής, εξοικονομώντας προσεκτικά τη βενζίνη του οχήματος.

Παράλληλα, συνεχίζονται τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Περίπου 4.500 σπίτια ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα χθες Τρίτη λόγω της καταιγίδας, σύμφωνα με τον Πόλοκαρζ.

Οι πτήσεις έχουν επίσης επηρεαστεί με την Southwest Airlines, η οποία εδρεύει στο Ντάλας του Τέξας, να έχει ακυρώσει περισσότερες από 12.000 πτήσεις από την Παρασκευή λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών.

