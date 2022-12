Κοινωνία

Ίλιον - Βιασμός 15χρονου: Η απολογία του ανήλικου από την Βουλγαρία

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο ανήλικος που προφυλακίστηκε σήμερα για τις αποτρόπαιες πράξεις σε βάρος φίλου του στο Ίλιον.

Την θέση πως κανένας από τους ανήλικους που κατηγορούνται για άγρια σεξουαλική βία σε βάρος του 15χρονου αγοριού στο Ίλιον, δεν γνώριζε ότι αυτό που συνέβαινε στο εγκαταλελειμμένο σπίτι ήταν βιασμός, διατύπωσε ενώπιον της ανακρίτριας Ανηλίκων ο κατηγορούμενος που απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακιστέος σήμερα το πρωί.



"Ουδείς εκ των συγκατηγορουμένων μου κι εμού, είχε στο μυαλό του ότι αυτό που γίνεται τυποποιείται ως βιασμός. Ουδείς θεώρησε ότι αυτό το σκληρό και απάνθρωπο περιστατικό θα μπορούσε να πληγώσει τόσο βαθιά τον…". Αυτό φέρεται να αναφέρει σε υπόμνημα που παρέδωσε στην δικαστική λειτουργό ο ανήλικος με καταγωγή από την Βουλγαρία, ο οποίος εμφανίστηκε στις αρχές αφού είχε λήξει το αυτόφωρο, και έτσι δεν ήταν στην ομάδα των κατηγορούμενων που συνελήφθησαν.

Ο έκτος κατηγορούμενος που οδηγήθηκε στην φυλακή για την συγκλονιστική αυτή υπόθεση, είναι αυτός που κατά το αγόρι που κακοποιήθηκε, βιντεοσκοπούσε τις σκηνές της φρίκης που εκτυλίσσονταν στο Ίλιον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος κατηγορούμενος, είπε κατά την απολογία του πως ήταν παρών σε ένα από τα φρικιαστικά περιστατικά που κατήγγειλε ο 15χρονος, πλην όμως δεν συμμετείχε σε όσα γίνονταν σε βάρος του θύματος. "Δηλώνω κατηγορηματικά και θα το αποδείξω, ότι ουδεμία σχέση έχω με τις αποτρόπαιες πράξεις που υπέστη ο (…) με τον οποίο συνεχίζω να έχω φιλικές σχέσεις μέχρι και σήμερα. Οφείλω όμως μια τεράστια συγγνώμη σ' αυτόν και την οικογένειά του, γιατί όφειλα να τον προστατέψω από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα το πρώτο περιστατικό. Ήμουν παρών στο περιστατικό της 19ης Νοεμβρίου, το οποίο και σταμάτησα φωνάζοντας στα άτομα που συμμετείχαν στο περιστατικό να σταματήσουν. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, εγώ φώναξα «ρε τι κάνετε;». Σε αυτό και μόνο το περιστατικό εμπλέκομαι ως θεατής και δεν είχα πουθενά αλλού ανάμειξη, σε κανένα άλλο περιστατικό" φέρεται να αναφέρει ο 15χρονος στο απολογητικό του υπόμνημα.

Παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς του θύματος, που φαίνεται να δίνει ενεργό ρόλο στον κατηγορούμενο, ο ίδιος σήμερα ζήτησε την κατ' αντιπαράσταση εξέτασή του με το θύμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αναφέρει επίσης, πως "είναι αληθές ότι κατά το συμβάν στις 19 Νοεμβρίου 2022 ήμουν παρών, καθόμουν στον καναπέ και δεν είχα αντιληφθεί τι επρόκειτο να συμβεί. Είχα γνώση του προηγούμενου βίντεο που είχε βιντεοσκοπηθεί στις 11 Νοεμβρίου, αλλά δεν περίμενα ότι θα ξαναγινόταν κάτι τέτοιο".

Ο νεαρός κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που διακίνησε τα βίντεο, όπως του κατολογίζει το θύμα, αναφέροντας πως "το έλαβα στα πλαίσια της ομάδας που είχαμε δημιουργήσει στο Ίνσταγκραμ. Το έστειλα με τη σειρά μου σε δύο άτομα συμμαθητές μου. Κατά το χρόνο που απέστειλα το σχετικό αρχείο, δεν είχα την παραμικρή σκέψη ότι αυτό που κάνω συνιστά μορφή διακίνησης πορνογραφίας".

Ο 15χρονος που οδηγήθηκε στην φυλακή λίγο μετά το μεσημέρι, φέρεται να είπε στην δικαστική λειτουργό πως ήταν "σκληρό, φρικτό και τρομακτικό αυτό που βίωσε ο…, δύο φορές, και δικαίως βρισκόμαστε ενώπιόν σας...". Ανέφερε επίσης πως δέχεται απειλές για την ζωή του.

