AEK - Βόλος: Πράσινος... σίφουνας στο Πανθεσσαλικό

Η ΑΕΚ πέρασε εύκολα από τον Βόλο στο τελευταίο της παιχνίδι στο 2022 κι εξακολουθεί να «πιέζει» τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό !

Πολύ πιο εύκολα απ΄όσο περίμεναν οι περίπου 6.000 φίλοι της που ταξίδεψαν στη Μαγνησία, η ΑΕΚ νίκησε 4-0 το Βόλο στο «Πανθεσσαλικό» κι εξακολουθεί να «πιέζει» τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό μετά από 15 αγωνιστικές στη Super League. Ο Σίμος Μήτογλου στο 16΄, ο Ομπερλίν Πινέδα στο 30΄, ο Τομ Φαν Βέερτ στο 35΄ και ο Λιβάι Γκαρσία στο 67΄ σημείωσαν τα γκολ της Ένωσης που συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία με την 11η νίκη της στην εφετινή σεζόν.

Η μετατόπιση του Λιβάι Γκαρσία στα πλάγια, με τον Τομ Φαν Βέερτ στην κορυφή, ήταν το «φάρμακο» που χρειαζόταν η ΑΕΚ για να ξεπεράσει τις απουσίες (Μάνταλος, Ελίασον, αλλά και οι Τσούμπερ, Άμραμπατ που δεν ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν). Ο επιθετικός από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο εξελίσσεται πλέον σε σούπερ σταρ για την ομάδα του Αλμέιδα, «καθαρίζοντας» παιχνίδια με προσωπικές ενέργειες. Φυσικά είναι δεδομένη και η αξία των υπόλοιπων, όπως του Σέρχιο Αραούχο ο οποίος «σέρβιρε» δύο γκολ και του Φαν Βέερ ο οποίος είχε και πάλι... ραντεβού με τα δίχτυα.

Στο 16΄ ο Αραούχο γύρισε τη μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής και ο Μήτογλου σκόραρε με κεφαλιά. Πανηγύρισε το γκολ με μια συμβολική χειρονομία, σεβόμενος τα χρόνια που πέρασε στην ομάδα του Βόλου. Στο 30΄ με υπέροχη ενέργεια του Γκαρσία και πάσα στον Πινέδα, ο Μεξικανός «έγραψε» το 0-2, ενώ στο 35΄ ο Φαν Βέερτ από ασίστ του Αραούχο πέτυχε το τρίτο γκολ των «κιτρινόμαυρων». Στο 67΄ ήταν η σειρά του Λιβάι Γκαρσία με μια κεφαλιά-σήμα κατατεθέν από σέντρα του Άμραμπατ, να διαμορφώσει το 0-4.

Το ματς είχε κριθεί από πολύ νωρίς και με απρόσμενα εύκολο τρόπο για την ΑΕΚ. O Αλμέιδα βρήκε την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής και στους παίκτες που επιστρέφουν σταδιακά σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς (Άμραμπατ, Τσούμπερ, Γαλανόπουλος), χωρίς να υπάρχει η πίεση του αποτελέσματος. Έτσι, ο «Δικέφαλος» ξεκίνησε εντυπωσιακά μια τριάδα πολύ δύσκολων αναμετρήσεων, καθώς ακολουθούν το εκτός έδρας ματς με τον ΠΑΣ και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena.

Όσο για το Βόλο, μετά τη συντριβή 5-1 από τον Παναθηναϊκό, γνώρισε ακόμα μία ήττα με ευρύ σκορ στην έδρα του και σίγουρα η θέση του Κώστα Μπράτσου μόνο ασφαλής δεν θα πρέπει να θεωρείται.

Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων)

Κίτρινες: Κλέιμαν, Άλχο, Νοκάρ

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Ουες, Σιέλης, Πίρινεν, Ματίγια (76΄ Μεταξάς), Μπαριέντος, Μεθκίδα (46΄ Κούτσιας), Νοκάρ, Ντέλετιτς, Οζέγκοβιτς (71΄ Ταχάτος)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα (75΄ Σιντιμπέ), Μήτογλου, Μουκουντί (75΄ Τζαβέλλας), Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Γιόνσον (65΄ Γαλανόπουλος), Πινεδα (66΄ Άμραμπατ), Γκαρσία, Αραούχο, Φαν Βέερτ (66΄ Τσούμπερ)

