Ουκρανία - Λαβρόφ: Η Ρωσία θέλει το τέλος του πολέμου

Η Μόσχα δεν έχει καμία επιθυμία για διάλογο με τη Δύση, ξεκαθάρισε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Η Ρωσία επιθυμεί τη διευθέτηση της κρίσης στην Ουκρανία και το τέλος του πολέμου το συντομότερο δυνατόν, διεμήνυσε σήμερα ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ σε τηλεοπτική συνέντευξή του.

«Δεν βιαζόμαστε, όπως είπε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Θέλουμε να διευθετήσουμε την κατάσταση το συντομότερο δυνατόν, να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο που η Δύση προετοίμαζε και τελικά εξαπέλυσε εναντίον μας μέσω της Ουκρανίας», είπε ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Ο Λαβρόφ κατέστησε σαφές ότι η Μόσχα δεν έχει καμιά επιθυμία για διάλογο με τη Δύση, καθώς δυτικοί ηγέτες «έχουν διακηρύξει ότι η ασφάλεια στην Ευρώπη πρέπει να οικοδομηθεί σε βάρος της Ρωσίας».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι προϋπόθεση για την επανέναρξη του διαλόγου με το Κίεβο είναι η ουκρανική κυβέρνηση να αναγνωρίσει την προσάρτηση από τη Ρωσία των περιφερειών Ντονέτσκ, Λουχάνσκ Ζαπορίτζια και Χερσώνα.

Αναφερόμενος στην παράδοση αμερικανικών πυραύλων Patriot στην Ουκρανία, ο Λαβρόφ είπε ότι διαμηνύθηκε στη Ρωσία μέσω διπλωματικών διαύλων ότι η Ουάσινγκτον δεν σκοπεύει να συγκρουστεί στρατιωτικά με τη Μόσχα: «Ρωτήσαμε τους Αμερικανούς εάν η απόφαση για την μεταφορά του συστήματος Patriot σημαίνει ότι θα υπάρχουν αμερικανοί ειδικοί εκεί (στην Ουκρανία)… Μας εξήγησαν λεπτομερώς ότι δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια, ακριβώς επειδή οι Αμερικανοί δεν θέλουν συγκρουστούν με τη Ρωσία. Είπαν ότι θα χρειαστούν αρκετοί μήνες έως ότου τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το σύστημα Patriot», ώστε να εκπαιδευτούν στη χρήση του οι Ουκρανοί.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας υποστήριξε ότι ο κύριος λόγος για τον οποίο η Ουάσινγκτον επιμένει στην επανάληψη των επιθεωρήσεων στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων, είναι για «να καταλάβει τι τους περιμένει σε περίπτωση απευθείας σύγκρουσης με τη Ρωσία».

