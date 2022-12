Κόσμος

Λαβρόφ: Η Δύση σχεδιάζει την δολοφονία του Πούτιν

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ τονίζει ότι η Δύση απειλεί με πυρηνικό πόλεμο και όχι η Ρωσία.

O υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ στις προβλέψεις του για το 2023, υποστήριξε ότι η Δύση επιδιώκει να δολοφονήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν και πως η ίδια απειλεί με πυρηνικό πόλεμο, όχι η χώρα του.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS έκανε λόγο μεταξύ άλλων για την κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της αποχώρησης της Βρετανίας.

Δήλωσε ακόμη ότι «ανώνυμοι αξιωματούχοι» στο Πεντάγωνο σχεδιάζουν ανοιχτά την απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν.

«Η Ουάσινγκτον προηγείται των άλλων στις προκλήσεις, καθώς ορισμένοι "ανώνυμοι αξιωματούχοι" του Πενταγώνου εξέφρασαν πράγματι απειλές που στην πραγματικότητα αποτελούν απειλή απόπειρας δολοφονίας του Ρώσου προέδρου» είπε ο Ρώσος υπουργός.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ η Δύση επιδιώκει μία σύγκρουση με τη Ρωσία.

«Η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λιζ Τρας είναι ένα από τα ολοφάνερα παραδείγματα, καθώς δήλωσε δημόσια κατά τη διάρκεια της προεκλογικής της εκστρατείας ότι ήταν έτοιμη να διατάξει ένα πυρηνικό χτύπημα» τόνισε, προσθέτοντας πως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι «κατάφερε να πείσει τα κράτη του ΝΑΤΟ να πραγματοποιήσουν προληπτικά πυρηνικά πλήγματα κατά της Ρωσίας...».

Επίσης, κατηγόρησε τη Δύση ότι προβάλει διαρκώς το επιχείρημα ότι η Ρωσία είναι στα πρόθυρα ενός πολέμου με πυρηνικά όπλα τα οποία θα χρησιμοποιήσει κατά της Ουκρανίας. «Μας ανησυχεί βαθύτατα η διαπίστωση της προπαγανδιστικής ρητορικής που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά στη Δύση σχετικά με το ζήτημα των πυρηνικών όπλων».

Τέλος, ανέφερε για άλλη μια φορά τα αιτήματα της Ρωσίας για «αποστρατιωτικοποίηση και αποναζιστικοποίηση» του ουκρανικού εδάφους και πως η Δύση και η Ουκρανία πρέπει να δεχτούν αυτές τις αξιώσεις αλλιώς «ο ρωσικός στρατός θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα».

