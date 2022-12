Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης και Γεωργιάδης μοίρασαν δώρα στο Παίδων Πεντέλης (εικόνες)

"Γιορτινή" επίσκεψη στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης πραγματοποίησαν οι Θάνος Πλεύρης και Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκαν σήμερα, Πέμπτη 29Δεκεμβρίου, το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, αντήλλαξαν ευχές με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και μοίρασαν παιχνίδια στα παιδιά που νοσηλεύονται κατόπιν δωρεάς αλυσίδας παιχνιδιών.

Αμέσως μετά την επίσκεψη, οι κύριοι Πλεύρης και Γεωργιάδης έκαναν τις εξής δηλώσεις:

Θάνος Πλεύρης: «Με πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης, του φίλου μου Άδωνι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Παίδων Πεντέλης προκειμένου να μοιράσουμε δώρα στα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτές τις δύσκολες μέρες για αυτά τα παιδιά που νοσηλεύονται, να είμαστε δίπλα τους, να τους δώσουμε χαρά και να τους ευχηθούμε καλή χρονιά».

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ήρθαμε με τον Θάνο, τον Υπουργό Υγείας, στο Παίδων Πεντέλης, μοιράσαμε παιχνίδια στα παιδιά που νοσηλεύονται και είδαμε το χαμόγελο στο πρόσωπό τους. Ευχαριστούμε πολύ και τους γονείς τους που μας υποδέχθηκαν θερμά και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο υπό αντίξοες συνθήκες είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ήρθαμε εδώ με τον δικό μας Άγιο Βασίλη για να δώσουμε μία νότα χαράς μέσα στις εορτές και να ευχηθούμε το 2023 να είναι μία καλύτερη χρονιά. Να είστε όλοι καλά, με υγεία».

