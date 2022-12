Αθλητικά

Λαμία – ΠΑΣ Γιάννινα: Κανείς δεν (Χ)άρηκε

Οι δυο αντίπαλοι μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις, παραμένοντας κολλημένοι στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Στο ισόπαλο 1-1 έμειναν η Λαμία και ο ΠΑΣ Γιάννινα στο τελευταίο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής και τελευταίο στη Super League για το 2022. Ένα αποτέλεσμα που δεν... βόλεψε κανέναν από τους δύο, καθώς τους κράτησε «κολλημένους» στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Η Λαμία, στο ντεμπούτο του Σάββα Παντελίδη στον πάγκο της σε αγώνα πρωταθλήματος πήρε προβάδισμα με τον Μπεχαράνο, όμως έμεινε μακριά απ’ τη νίκη για 7ο σερί ματς (3 ισοπαλίες, 4 ήττες). Η ομάδα της Ηπείρου πήρε το βαθμό στο τελευταίο τέταρτο με το αυτογκόλ του Κορνέζου βγάζοντας «αντίδραση» (όπως έκανε και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό), όμως δεν γεύτηκε τη χαρά της νίκης για 5ο σερί αγώνα (2 ισοπαλίες, 3 ήττες).

Οι Γιαννιώτες είχαν την πρώτη τελική στο ματς στο 11’ με ένα μακρινό σουτ του Πήλιου που έφυγε πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 12’ ο Σούλης έδειξε καλά αντανακλαστικά στη σέντρα-σουτ του Ντε Βινσέντι απομακρύνοντας σε κόρνερ.

Στο 20’ από χαμηλή σέντρα σουτ του Γιακουμάκη δεν μπόρεσε κανείς να σπρώξει την μπάλα προς τα δίκτυα, με τον Ντε Βινσέντι να βρίσκεται ένα βήμα πίσω απ’ την μπάλα.

Στο 29’ από κόρνερ του Σόρια, ο Παντελάκης σηκώθηκε αμαρκάριστος για κεφαλιά, όμως «σημάδεψε» το αριστερό δοκάρι του Σαράνοφ κι εν συνεχεία η μπάλα απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα συνέχισε να έχει πιο «καθαρές» ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, πλησιάζοντας ξανά στο γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του 45λέπτου, με ένα πολύ δυνατό σουτ του Καραχάλιου από τα 30 μέτρα που πέρασε ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι.

Το παιχνίδι παρέμεινε ισορροπημένο στο δεύτερο ημίχρονο, με τη Λαμία να χάνει την πρώτη καλή ευκαιρία με το σουτ του Τζανδάρη στο 61’ που κόντραρε και πέρασε δίπλα απ’ το δεξί δοκάρι του Σούλη.

Η πίεση της Λαμίας επιβραβεύτηκε στο 66ο λεπτό με το γκολ του Μπεχαράνο. Από σέντρα του Γκοράνοβ, ο Γιακουμάκης ακούμπησε ελάχιστα την μπάλα και την έστρωσε προς τον Λατινοαμερικανό, ο οποίος με προβολή έκανε το 1-0 για την ομάδα της Φθιώτιδας.

Η χαρά των παικτών της Λαμίας δεν κράτησε για πολύ. Στο 74’ από φάουλ του Σόρια, ο Παντελάκης έπιασε την πρώτη κεφαλιά κι ο Κορνέζος στην προσπάθειά του να προλάβει τον Σταματελόπουλο, έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας της ομάδας του, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο 78’ ο ΠΑΣ Γιάννινα λίγο έλειψε να κάνει την ολική ανατροπή, όταν ο Σταματελόπουλος έφυγε στην κόντρα, πρόλαβε τον Αντέτζο και τον Σαράνοφ, αλλά πλάσαρε ελάχιστα άουτ.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Γκοράνοβ, Μανούσος, Τζανδάρης, Βσιλακάκης - Μορέιρα, Εραμούσπε

ΛΑΜΙΑ (Σάββας Παντελίδης): Σαράνοφ, Κορνέζος, Αντέτζο, Σιμόν, Γκοράνοβ, Τζανδάρης, Μπεχαράνο (88’ Βασιλακάκης), Νούνιες, Ντε Βινσέντι (65’ Σλίβκα), Μανούσος (84’ Μπάμπης), Γιακουμάκης.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Σούλης, Σόρια, Παντελάκης, Εραμούσπε, Πήλιος, Καραχάλιος, Λιάσος (72’ Τζίμας), Ριένστρα, Μορέιρα, Ροσέρο (17’ λ.τρ. Σταματελόπουλος, 86’ Μπάλαν), Παμλίδης.

