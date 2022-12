Κοινωνία

Missing alert για την εξαφάνιση 30χρονου

Πού εντοπίστηκαν τελευταία φορά τα ίχνη του. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα Αττικής ενός 30χρονου άνδρα.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού" αναφέρει:

"Στις 28.12.2022, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα Αττικής, ο Φραγκούλης Αρτιόμ, 30 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Φραγκούλη Αρτιόμ σήμερα, 29/12/2022, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενηλίκου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Φραγκούλης Αρτιόμ έχει ύψος 1.82 μ., ζυγίζει 75 kg, έχει κοντά ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια. Φορούσε γκρι αθλητική φόρμα, μπλε αθλητικά παπούτσια, μαύρο μπουφάν. Έχει τατουάζ στο χέρι του, μια κιθάρα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple"

