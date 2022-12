Αθλητικά

Κηδεία Πελέ: Πότε και που θα γίνει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παγκόσμια θλίψη για τον θάνατο του Πελέ- Η κηδεία του θα γίνει στο "Μνημείο της Οικουμενικής Νεκρόπολης".

Η Σάντος, η ομάδα στην οποία έλαμψε ως ποδοσφαιριστής ο θρυλικός Πελέ, ενημέρωσε επίσημα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (29/12), πως ο «αποχαιρετισμός» στον σπουδαίο Βραζιλιάνο, μέσω λαϊκού προσκυνήματος, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Δευτέρα (2/1), στο γήπεδό της «Vila Belmiro».

Η σορός του «βασιλιά» του ποδοσφαίρου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή την Πέμπτη σε ηλικία 82 ετών, θα μεταφερθεί απ' το νοσοκομείο «Άλμπερτ Αϊνστάιν» στο στάδιο, τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/1).

Σύμφωνα με τον σύλλογο, το φέρετρο του Πελέ θα τοποθετηθεί στο κέντρο του γηπέδου και ο χώρος θα ανοίξει για το κοινό στις 10 το πρωί της Δευτέρας (2/1). Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις 10 το βράδυ της Τρίτης (3/1).

Μετά την τελετή, θα πραγματοποιηθεί παρέλαση στους δρόμους του Σάντος, που θα περάσει απ’ το κανάλι 6, όπου μένει η Ντόνα Σελέστε, η μητέρα του Πελέ.

Η σορός του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που ανέδειξε το ποδόσφαιρο της Βραζιλίας, θα ταφεί στο «Μνημείο της Οικουμενικής Νεκρόπολης», δίπλα στην ακτή του Σάο Πάολο, σε εκδήλωση στην οποία θα δώσουν το «παρών» μόνο τα μέλη της οικογένειας του Πελέ.

Η πρόσβαση του κοινού για το λαϊκό προσκύνημα στο στάδιο θα γίνεται στις θύρες 2 και 3 και η έξοδος θα γίνεται από τις θύρες 7 και 8. Οι αρχές θα εισέλθουν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Πελέ από τη θύρα 10.

Όπως έγινε γνωστό από το νοσοκομείο του Σάο Πάολο «Άλμπερτ Αϊνστάιν», ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πέθανε από πολλαπλή ανεπάρκεια οργάνων. Νοσηλευόταν από τις 29 Νοεμβρίου. Η εισαγωγή του στο νοσοκομείο οφειλόταν σε λοίμωξη του αναπνευστικού, μετά την προσβολή του από την Covid-19 και για την επαναξιολόγηση της θεραπείας του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Ο Πελέ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τον Σεπτέμβριο του 2021 κι έκτοτε υποβλήθηκε σε επαναλαμβανόμενες συνεδρίες χημειοθεραπείας. Στις αρχές του 2022, ανιχνεύθηκαν μεταστάσεις στο έντερο, τον πνεύμονα και το ήπαρ.

Στις 21 Δεκεμβρίου, σε ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου τονίστηκε πως ο Πελέ είχε «εξέλιξη της ογκολογικής νόσου» και πως χρειαζόταν περισσότερη φροντίδα σχετικά με τη νεφρική και καρδιακή δυσλειτουργία. Ως εκ τούτου, ο πρώην παίκτης δεν επιτρεπόταν να περάσει τα Χριστούγεννα στο σπίτι, όπως ήθελε η οικογένεια.

Παρά την περίπλοκη κατάσταση, ο Πελέ πέρασε μερικές μέρες σταθερός και με ελαφρά βελτίωση. Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, η υγεία του «βασιλιά» επιδεινώθηκε ξανά και «έφυγε» από τη ζωή στις 15:27 της Πέμπτης (20:27 ώρα Ελλάδας).

Τριήμερο πένθος στη Βραζιλία

Ο χαμός του θρυλικού Πελέ, βύθισε στο πένθος όλη τη Βραζιλία, αλλά και τον παγκόσμιο αθλητισμό. Η κυβέρνηση της Βραζιλίας σε επίσημη ανακοίνωσή της, κήρυξε το βράδυ της Πέμπτης (29/12) τριήμερο εθνικό πένθος για την απώλεια του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που ανέδειξε η χώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γκύζη - Φωτιά: Απανθρακώθηκε ένοικος σε διαμέρισμα πολυκατοικίας

Γερολιμένας: Σεισμός αισθητός σε Λακωνία και Μεσσηνία

“Το Πρωινό”: Προπαραμονή Πρωτοχρονιάς με τον Χρήστο Μενιδιάτη (εικόνες)