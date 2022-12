Πελέ: Ο Εμπαπέ “αποχαιρετά” τον βασιλιά του ποδοσφαίρου

Ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν απέτισε φόρο τιμής στον θρύλο του ποδοσφαίρου της Βραζιλίας. Το μήνυμά του στo Twitter.



Ο σούπερ σταρ της Εθνικής Γαλλίας και της Παρί Σεν Ζερμέν, Κιλιάν Εμπαπέ, απέτισε φόρο τιμής στον θρύλο του ποδοσφαίρου της Βραζιλίας, Πελέ, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή την Πέμπτη (29/12) σε ηλικία 82 ετών, λέγοντας πως «η κληρονομιά του δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

«Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου μας έφυγε, αλλά η κληρονομιά του δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Αναπαύσου εν ειρήνη, Βασιλιά», έγραψε στα αγγλικά στο Twitter ο Εμπαπέ, ο οποίος συχνά συγκρίνεται με τον Πελέ λόγω των επιτευγμάτων του στους αγωνιστικούς χώρους από πολύ νεαρή ηλικία... ?

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING ????… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud