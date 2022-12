Παράξενα

Έβρος: Η μεγαλύτερη σούβλα της χρονιάς στις Φέρες (εικόνες)

Εκατοντάδες κιλά κρέατος, αφού σιγοψήθηκαν για πολλές ώρες, ετοιμάστηκαν για να μοιραστούν σε επισκέπτες και κατοίκους.

Στις Φέρες Έβρου στήθηκε η μεγαλύτερη σούβλα της χρονιάς! Οι επισκέπτες και οι κάτοικοι της ακριτικής περιοχής είχαν την δυνατότητα την Πέμπτη να γευτούν το πεντανόστιμο έδεσμα και να πιούν άφθονο κρασί και μάλιστα δωρεάν!

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της ποιότητας του τοπικού κρέατος και η προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού της περιοχής.

Το μοσχάρι που σουβλίστηκε και ψήθηκε για περισσότερες από 24 ώρες, ζυγίζει περίπου 360 κιλά. Ακόμη ψήθηκαν 100 κιλά λουκάνικων

Το έθιμο ξεκίνησε στις Φέρες το 2012, με στόχο την προώθηση του βόειου κρέατος από κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι εκτρέφουν τα ζώα τους σε μονάδες στο Δέλτα του Έβρου».

