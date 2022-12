Υγεία - Περιβάλλον

Τροχαίο: Πέθανε ο 27χρονος που έδινε μάχη στην ΜΕΘ

Δεν κατάφερε να βγει νικητής ο οδηγός, που είχε τραυματιστεί βαρύταστα σε τροχαίο, ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Δεν τα κατάφερε τελικά ο 27χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ανήμερα των Χριστουγέννων στο Δομοκό.

Μετά από τέσσερις μέρες άνισης μάχης στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λαμίας, κατέληξε βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρο το Δομοκό.

Το κακό είχε γίνει στις 03:30’ τα ξημερώματα στην είσοδο του Δομοκού, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο εκτός του 27χρονου, επέβαινε και ένας ακόμη νέος 16 ετών, βρέθηκε στα χωράφια.

Από την εκτροπή - ανατροπή οι δύο νέοι πετάχτηκαν εκτός οχήματος, με τον 27χρονο να τραυματίζεται σοβαρά, ενώ πιο ελαφρά χτυπημένος βρέθηκε ο 16χρονος.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε πρώτα στο Κέντρο Υγείας Δομοκού που βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από το σημείο που έγινε το τροχαίο και ακολούθως διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας. Ο 27χρονος μπήκε αμέσως στο χειρουργείο φέροντας σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ακολούθως εισήχθη στη ΜΕΘ, ενώ ο 16χρονος νοσηλεύτηκε χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Για τέσσερις μέρες το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας προσπάθησε να αναστρέψει την κατάσταση, δυστυχώς όμως, όπως γράφει το lamiareport.gr ο 27χρονος το πρωί της Πέμπτης (29/12) υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

