Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Πυροβολισμοί σε βενζινάδικο: Παραδόθηκαν δυο άτομα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο άνδρες παρουσιάστηκαν στην Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.



Δύο άνδρες, ηλικίας 24 και 32 ετών, οι οποίοι φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση των πυροβολισμών σε πρατήριο υγρών καυσίμων στα Γλυκά Νερά, τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, παρουσιάστηκαν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σήμερα το πρωί στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Υπενθυμίζεται, ότι πρωϊνές ώρες της Δευτέρας 26 Δεκεμβρίου ένα αυτοκίνητο πέρασε έξω από το πρατήριο στη λεωφόρο Λαυρίου και ο συνοδηγός πυροβόλησε στον αέρα.

Στο σημείο είχαν εντοπιστεί δύο κάλυκες, ενώ οι αστυνομικοί διερευνούσαν την υπόθεση συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη των δραστών.

Το βενζινάδικο ανήκει στην οικογένεια 38xρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, από άγνωστους, στο πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρούσε στον Γέρακα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρούσι: Κινηματογραφική καταδίωξη ΙΧ

Χαλάνδρι: Συμπλοκή ανηλίκων με τραυματισμούς και συλλήψεις

“Καλημέρα Ελλάδα” - Δήμαρχος Ιάσμου: Χαμός “στον αέρα” για τον Γκιουλέν και... τον Παπαδάκη (βίντεο)