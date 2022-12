Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Το “ευχαριστώ” στους αστυνομικούς και τα δώρα σε τροχονόμους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την προσφορά τους στην ασφάλεια των πολιτών και της πατρίδας ευχαρίστησε τους αστυνομικούς ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.



Για την πολύτιμη προσφορά τους στην ασφάλεια των πολιτών και της πατρίδας ευχαρίστησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, τις γυναίκες και τους άνδρες της ΕΛΑΣ, ενώ προσέφερε δώρα σε τροχονόμους, οι οποίοι σήμερα, 30 Δεκεμβρίου 2022, εκτελούσαν υπηρεσία ρύθμισης της κυκλοφορίας στο Σύνταγμα.

«Τηρήσαμε και φέτος το πατροπαράδοτο έθιμο, προσφέροντας ένα συμβολικό δώρο στην τροχονόμο που ρυθμίζει την κυκλοφορία στην πλατεία Συντάγματος και στο πρόσωπο της, λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, αγωνίζονται νυχθημερόν, πολλές φορές σε πολύ δύσκολες συνθήκες, για να προσφέρουν στους πολίτες ασφάλεια στην πατρίδα μας, τους ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά στους άνδρες και στις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας. Καλή χρονιά σε όλους τους Έλληνες», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Τον υπουργό συνόδευσαν ο υφυπουργός, Ελευθέριος Οικονόμου, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας, ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος Εμμανουήλ Δουρβετάκης και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ταξίαρχος Σπυρίδων Λάσκος.

Στον Πειραιά, τα δώρα προσέφερε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Μιχαήλ Καραμαλάκης, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο του επιτελείου του αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, ταξίαρχο Πρωτοσίλαο Κωστάζο.

Παράλληλα, ο υπαρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Γιάννινας, συνοδευόμενος από τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, ταξίαρχο Παναγιώτη Αλεξανδρόπουλο, προσέφεραν δώρα σε τροχονόμους στην Κηφισιά.

Ο γενικός επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγος Γεώργιος Κανέλλος, ο προϊστάμενος Κλάδου Τάξης του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, υποστράτηγος Ελευθέριος Γκαρίλας και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, αστυνομικός διευθυντής Λυκούργος Μπιτσακάκης, προσέφεραν δώρα σε τροχονόμους στο Αιγάλεω.

Στη Γλυφάδα τα δώρα προσέφεραν ο προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΛΑΣ, υποστράτηγος Χρήστος Κονδύλης, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ταξίαρχος Σπυρίδων Λάσκος και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, ταξίαρχος 'Αγγελος Παπαγγελής.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρουμανία - Λεωφορείο: Θρήνος στην κηδεία του Νίκου Χλόψιου στην Λάρισα (εικόνες)

Μαρούσι: Κινηματογραφική καταδίωξη ΙΧ

Πισπιρίγκου: Ο Δασκαλάκης κατέθεσε αίτηση διαζυγίου