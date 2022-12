Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Σε νοσοκομείο νοσηλευόταν ο 30χρονος αγνοούμενος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος εντόπισε τον άνδρα και ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Τι αναφέρει "Το Χαμόγελο του Παιδιού" .

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του Φραγκούλη Αρτιόμ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

"Η περιπέτεια του Φραγκούλη Αρτιόμ, 30 ετών, έληξε σήμερα, 30/12/2022, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Alert Hellas λάβαμε κλήση στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017 από ευαισθητοποιημένη κυρία, η οποία έδωσε σημαντική πληροφορία σχετικά με την εξαφάνιση του κυρίου Φραγκούλη.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε πως ο ενήλικος νοσηλεύεται σε Νοσοκομείο και λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Φραγκούλη Αρτιόμ και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί."

Ειδήσεις σήμερα:

Steven Tyler: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου κοριτσιού

ΕΦΚΑ: Σύνταξη μέσω... παραγραφής

“Καλημέρα Ελλάδα” - Δήμαρχος Ιάσμου: Χαμός “στον αέρα” για τον Γκιουλέν και... τον Παπαδάκη (βίντεο)