Κορονοϊός - Ισπανία: Οι περιορισμοί για τους ταξιδιώτες από την Κίνα

Η Ισπανία είναι η δεύτερη χώρα της ΕΕ μετά την Ιταλία που ανακοινώνει ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τους επιβάτες από την Κίνα.

Το αρνητικό τεστ για τον νέο κορονοϊό ή πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού επαναφέρει η Ισπανία ως απαραίτητη προϋπόθεση εισόδου στη χώρα για τους ταξιδιώτες από την Κίνα, μία ημέρα μετά την άτυπη σύνοδο της Κομισιόν στις Βρυξέλλες για την εξεύρεση «συντονισμένης προσέγγισης» των κρατών μελών στο θέμα έξαρσης των κρουσμάτων στην Κίνα.

Το μέτρο ανακοίνωσε σήμερα η Ισπανίδα υπουργός Υγείας, η οποία ωστόσο δεν διευκρίνισε πότε θα τεθεί σε ισχύ.

«Σε εθνικό επίπεδο, θα εφαρμόσουμε ελέγχους στα αεροδρόμια κατά τους οποίους θα απαιτείται από όλους τους επιβάτες που έρχονται από την Κίνα να επιδεικνύουν αρνητικό τεστ COVID-19 ή πιστοποιητικό που να δείχνει πλήρες σχήμα εμβολιασμού, δήλωσε σε σύντομη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η Καρολίνα Νταρίας.

Η απόφαση αυτή της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ έπεται της άρσης των υγειονομικών περιορισμών από τις κινεζικές αρχές, η οποία είχε ως αποτέλεσμα θεαματική έκρηξη των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στην Κίνα.

Από όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ, η Ισπανία είναι, μετά την Ιταλία, η χώρα που επλήγη πιο σκληρά τον Μάρτιο του 2020 από την πανδημία της COVID-19. Η ισπανική κυβέρνηση επέβαλε πολύ αυστηρό λοκντάουν που σημάδεψε βαθειά τον πληθυσμό.

Πριν από την Ισπανία, μόνον η Ιταλία, μεταξύ των 27 της ΕΕ, έλαβε τις τελευταίες μέρες την απόφαση να αξιώνει αρνητικά τεστ για την COVID-19 από τους επιβάτες που προέρχονται από την Κίνα. Εκτός ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία έχουν λάβει παρόμοιο μέτρο.

Σε ανακοίνωση που έδωσε χθες, Πέμπτη, στη δημοσιότητα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Ασθενειών ανέφερε ότι η εισαγωγή υποχρεωτικού ελέγχου για την COVID-19 στους κόλπους της ΕΕ για τους επισκέπτες από την Κίνα θα ήταν «αδικαιολόγητη».

Οι χώρες μέλη της ΕΕ «έχουν σχετικά αυξημένα επίπεδα ανοσίας και εμβολιασμού» και «οι παραλλαγές που κυκλοφορούν στην Κίνα ήδη κυκλοφορούν στην ΕΕ», εξήγησε το Κέντρο, θεωρώντας ότι ένα μέτρο αυτού του είδους δεν ήταν απαραίτητο σε επίπεδο ΕΕ συνολικά.

Παρά την έκρηξη του αριθμού των κρουσμάτων, οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα σταματήσουν στις 8 Ιανουαρίου την υποχρεωτική καραντίνα αυτών που φτάνουν στην Κίνα και θα επιτρέψουν εκ νέου στους Κινέζους να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, έπειτα από τρία χρόνια απομόνωσης.

