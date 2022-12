Πελέ: ο λόγος που δεν έπαιξε ποτέ σε ευρωπαϊκή ομάδα

Το έγγραφο που τον "έχρηζε" εθνικό θησαυρό και του απαγόρευε να παίζει σε ευρωπαϊκό σύλλογο.

Ο Πελέ, έφυγε από τη ζωή και γέμισε θλίψη το παγκόσμιο ποδόσφαιρο καθώς θεωρείται ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.

Πολλοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι, έκαναν προτασεις στον "μάγο της μπάλας" όμως εκείνος ποτέ δεν τις δέχτηκε. Μπορεί στην βιογραφία του να αναφέρει ότι ήταν επιλογή του να μην αφήσει τη Σάντος και να παίξει στην Ευρώπη, όμως, μεγάλο ρόλο έπαιξε στο ότι είχε ανακυρηχθεί «μη εξαγώγιμος εθνικός θησαυρός» από την κυβέρνηση της Βραζιλίας το 1961.

Μέχρι τότε ο Πελέ είχε πετύχει 230 γκολ σε 210 παιχνίδια με την Σάντος και η κυβέρνηση της χώρας χρειάστηκε να τον ανακηρύξει εθνικό θησαυρό, αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο κάποιας μεταγραφής στο εξωτερικό.

Σε ένα έγγραφο που κάνει τον γύρο του διαδικτύυ μετά το θάνατο του Πελέ στα social media, φαίνεται η άποψη του Κουάδρος για το θέμα. «Προβληματίζομαι για την επαναλαμβανόμενη πρόσληψη Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών από ξένους συλλόγους. Τώρα θέλουν να πάρουν και τον Πελέ. Η εξαγωγή αθλητών δεν μας ενδιαφέρει. Περιμένω μέτρα», αναφέρει στο έγγραφο που εστάλη στο αθλητικό συμβούλιο της χώρας το 1961.

