Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: “Καμπανάκι” λόγω νέας υποπαραλλαγής της Όμικρον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η XBB ενοποποιείται για αύξηση των κρουσμάτων σε ασιατικές χώρες, προκαλώντας ανησυχία λόγω της υψηλής μεταδοτικότητάς της.

Στη νέα υποπαραλλαγή XBB.1.5 της Όμικρον υπολογίζεται πως αναλογεί το 40,5% των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στις ΗΠΑ την εβδομάδα που ολοκληρώνεται σήμερα 31η Δεκεμβρίου, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από αυτό που καταγραφόταν την προηγούμενη, δείχνουν δεδομένα τα οποία επικαιροποιήθηκαν χθες Παρασκευή από το Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), τον κυριότερο ομοσπονδιακό θεσμό δημόσιας υγείας.

Στην XBB.1.5 αναλογούσε το 21,7% των μολύνσεων την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, που ολοκληρώθηκε την 24η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ανασυνδυασμοί της υποπαραλλαγής BA.2, η XBB και η XBB.1.5 μαζί προκαλούν το 44,1% των μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 αυτή την εβδομάδα.

Η XBB ενοποποιείται για αύξηση των κρουσμάτων σε ασιατικές χώρες, προκαλώντας ανησυχία λόγω της υψηλής μεταδοτικότητάς της.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο χτύπημα από την πανδημία του νέου κορονοϊού σε παγκόσμια κλίμακα, με 1,08 εκατ. νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 100 εκατομμυρίων κρουσμάτων του SARS-CoV-2, κατά τα δεδομένα των CDC.

Η νέα υποπαραλλαγή έρχεται την ώρα που ο πλανήτης είναι σε εγρήγορση και πάλι λόγω της αύξησης των κρουσμάτων στην Κίνα και το φόβο νέων παραλλαγών της Covid-19.