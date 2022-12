Life

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Ο πλανήτης υποδέχεται το 2023 - Τα γεγονότα που σημάδεψαν το 2022

Ο πλανήτης ετοιμάζεται να υποδεχτεί το 2023. Τα γεγονότα που ξεχώρισαν το 2022.

Αντίο 2022: οι οκτώ δισεκατομμύρια κάτοικοι της Γης προετοιμάζονται σήμερα να αφήσουν πίσω τους μια επεισοδιακή χρονιά και να υποδεχθούν το 2023.

Για πολλούς η Πρωτοχρονιά θα είναι μια ευκαιρία να διώξουν τις αναμνήσεις της covid, καθώς φέτος, για πρώτη φορά εδώ και δύο χρόνια, προγραμματίζονται εορταστικές εκδηλώσεις μετά την άρση των υγειονομικών περιορισμών.

Στην Αυστραλία, το Σίδνεϊ θα είναι μία από τις πρώτες μεγάλες πόλεις παγκοσμίως που θα υποδεχθεί το νέο έτος και προετοιμάζεται για την πρώτη του Πρωτοχρονιά χωρίς περιορισμούς έπειτα από δύο χρόνια. Το lockdown στο τέλος του 2020 και η έξαρση του παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον στο τέλος του 2021 είχαν ωθήσει τις αρχές της Αυστραλίας να επιβάλουν περιορισμούς στις εορταστικές εκδηλώσεις. Πλέον τα μέτρα έχουν αρθεί, ενώ η χώρα έχει ανοίξει τα σύνορά της.

Έτσι περισσότερο από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναμένεται να συρρεύσουν στο λιμάνι του Σίδνεϊ για να παρακολουθήσουν ένα σόου με δεκάδες χιλιάδες πυροτεχνήματα. Οι αρχές της πόλης εκτιμούν ότι μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι θα παρακολουθήσουν το θέαμα μέσω του διαδικτύου ή της τηλεόρασης.

Ήδη από το μεσημέρι εκατοντάδες άνθρωποι είχαν καταλάβει τις καλύτερες θέσεις για να θαυμάσουν το θέαμα.

«Το 2022 ήταν ακόμη μία χρονιά σημαντικών αλλαγών, καθώς εξακολουθήσαμε να εργαζόμαστε για να ανακάμψουμε απότις επιπτώσεις της πανδημίας covid-19, αλλά σήμερα αφήνουμε πίσω μας τον χρόνο αυτό και κοιτάζουμε με ελπίδα το 2023», δήλωσε ο Κλόβερ Μουρ, δήμαρχος του Σίδνεϊ.

Τη φετινή χρονιά έφυγαν από τη ζωή, μεταξύ άλλων, η βασίλισσα Ελισάβετ, ο Πελέ, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και ο Σίνζο Άμπε. Εξάλλου το 2022 χαρακτηρίστηκε από τις μαζικές παραιτήσεις εργαζομένων μετά την πανδημία, την παγκόσμια ύφεση και την άνοδο του πληθωρισμού, ένα χαστούκι στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, την κατάρρευση της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων FTX και τη σύλληψη του ιδρυτή της Σαμ Μπάνκμαν- Φριντ, αλλά και την εξαγορά του Twitter από τον Ίλον Μάσκ.

Αλλά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, το 2022 θα συνδέεται με την επιστροφή του πολέμου στην Ευρώπη, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Έναν ειρηνικό ουρανό»

Σε περισσότερες από 300 ημέρες πολέμου σχεδόν 7.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 10.000 τραυματιστεί, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Δεκαέξι εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Όσοι μένουν στη χώρα είναι αντιμέτωποι καθημερινά με διακοπές ρεύματος, νερού και θέρμανσης, όπως και με τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, τη Μόσχα, ακυρώθηκε το παραδοσιακό σόου με πυροτεχνήματα, αφού ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν ρώτησε τους κατοίκους πώς θα ήθελαν να γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους. «Με έναν ειρηνικό ουρανό πάνω από τα κεφάλια μας», αυτή ήταν η μόνη ευχή των Μοσχοβιτών.

Η κρατική ραδιοτηλεόραση VGTRK έχει υποσχεθεί «μια ατμόσφαιρα ρεβεγιόν, παρά τις αλλαγές στη χώρα και τον κόσμο». Όμως φέτος η εορταστική εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου θα γίνει χωρίς τον παρουσιαστή- σταρ Μαξίμ Γκαλκίν, ο οποίος αυτοεξορίστηκε από τη Ρωσία για να καταγγείλει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πιο ανατολικά, στην Κίνα, η επιδημία covid παρουσιάζει έξαρση μετά την άρση των πολύ αυστηρών περιοριστικών μέτρων. Τα νοσοκομεία όπως και τα αποτεφρωτήρια είναι στα όριά τους, ωστόσο σε όλη τη χώρα είναι προγραμματισμένες εκδηλώσεις με την ευκαιρία της Πρωτοχρονιάς.