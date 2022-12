Κοινωνία

Μπακογιάννης σε Ιερώνυμο: Το έργο της “Αποστολής” έμπνευση για όλους μας

Την ευγνωμοσύνη του για την συνεισφορά της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων, στο γεύμα που παρέθεσε η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» για τη κοπή της Βασιλόπιτας.

Την ευγνωμοσύνη του για τη συμβολή και τη συνεισφορά της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» στην Αθήνα, εξέφρασε, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης σε ομιλία του σε Πρωτοχρονιάτικο γεύμα που παρέθεσε η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» για τη κοπή της Βασιλόπιτας.

Τα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών επισκέφτηκεα ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, Πρόεδρος της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» με τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη. Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, Αντιπρόεδρος της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», Φθιώτιδος κ. Συμεών και ο Αρχιδιάκονος π. Ιωάννης Μπούτσης.

Ο κ. Μπακογιάννης απευθυνόμενος προς όλους είπε: « Μακαριώτατε η καθοδήγηση σας μας δίνει δύναμη και πάντα αντλούμε από εσάς έμπνευση ειδικά στα δύσκολα. Σεβασμιώτατοι μας γεμίζετε πάντα ελπίδες, να ξεκινήσω με την σειρά μου εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη όλων των Αθηναίων για την πολύτιμη συμβολή, την εξαιρετική συνεισφορά της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ». Όλα αυτά τα χρόνια περάσαμε από καλοκαίρια περάσαμε και από χειμώνες και όλοι ξέραμε ότι στα δύσκολα, σε στιγμές σκληρές, μπορούσαμε να βασιστούμε πάνω σε εσάς! Αυτό το οποίο κάνετε ξεπερνάει κατά πάρα πολύ τα όποια λόγια γιατί πάνω απ’ όλα αυτό, το οποίο μετράει είναι η πράξη και το αποτέλεσμα! Δεχθείτε τις ευχαριστίες όλων των Αθηναίων για όλα αυτά για που κάνετε για όλους εμάς και ταυτόχρονα τις ευχαριστίες για την πάρα πολύ καλή συνεργασία που έχουμε αναπτύξει από τη πρώτη ημέρα. Είμαι υπερήφανος γιατί πάντα υπό τη σκέπη του Μακαριωτάτου λειτουργούμε σαν να είμαστε ένα, αποδεικνύοντας, ότι όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας μπορούμε να καταφέρουμε πολλά» .

Ο κ. Δήμτσας καλοσώρισε τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο και τον κ. Μπακογιάννη και τη συνοδεία τους και στην ομιλία του, αναφέρθηκε, στην από της ιδρύσεως του Οργανισμού δράση και έργα του ενώ υπογράμμισε ότι, «υλοποιείται το όραμα του Αρχιεπισκόπου μας, η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» να γίνει ο ταπεινός συντελεστής ανακούφισης του πλησίον, να φροντίζει, να μεριμνά για τους αδύνατους, τους ανήμπορους, τους πονεμένους, δίπλα στον συνάνθρωπο που υποφέρει, που διαβιεί υπό αντίξοες συνθήκες, να ενισχύσει τις ευπαθείς οικογένειες και τα παιδιά. Επιπροσθέτως σημείωσε την αμέριστη βοήθεια και την από κοινού προσπάθεια και αστείρευτη στήριξη του Σεβασμιωτάτου Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ Αντιπροέδρου της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», σε όλη την πορεία της και την άριστη συνεργασία και υποστήριξη του Σεβασμιωτάτου Φθιώτιδος κ. Συμεών». Στη συνέχεια ο κ. Δήμτσας είπε: «Με όλη μας την δύναμη όλα αυτά τα χρόνια με ισχυρή θέληση, πείσμα, ζήλο, θέσαμε τις βάσεις θεμελιώνοντας το αύριο. Με στόχους την προστασία της υγείας των συνανθρώπων μας, τα παιδιά, τους νέους, τους ηλικιωμένους, τις οικογένειες και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, θέσαμε το όραμα αυτό, ενός συνεχούς αγώνα για ν΄αλλάξει η ζωή μας!»