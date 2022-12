Πολιτική

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από τη Μάνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη (εικόνες)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντάλλαξε ευχές για καλή χρονιά και πρωτοχρονιάτικα δώρα με τα μέλη της Ένωσης Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη».



Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς και παραδοσιακά τραγούδια από τη Μάνη άκουσαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κόρη του Σοφία.

