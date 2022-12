Πολιτισμός

Παραμονή Πρωτοχρονιάς - Σύνταγμα: το εορταστικό πρόγραμμα για την αλλαγή του χρόνου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακό εορταστικό πρόγραμμα για την αλλαγή του χρόνου στην Αθήνα.

Η Αθήνα ετοιμάζεται να ζήσει την πιο λαμπρή νύχτα του χρόνου με ένα θέαμα υψηλής αισθητικής στην πλατεία Συντάγματος και ένα μεταμεσονύκτιο πάρτι για όλους και όλες, στην εμβληματική αγορά της Βαρβακείου αγοράς.

Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής, συνοδεία δεκαμελούς ορχήστρας δεξιοτεχνών μουσικών και σολίστ, με τραγούδια, αγαπημένες μελωδίες και ένα πρόγραμμα ειδικά φτιαγμένο για τις φετινές γιορτές, θα καλωσορίσουν το νέο χρόνο στη γιορτινή, κατάφωτη πλατεία Συντάγματος.

Οικοδεσπότες της βραδιάς, που θα ξεκινήσει στις 22.30 θα είναι ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά, το αγαπημένο τηλεοπτικό δίδυμο παρουσιαστών της ΕΡΤ οι οποίοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς στο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων.

Ελάχιστα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα στη σκηνή θα ανέβει ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Μαζί με τους Αθηναίους θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα, για την αλλαγή του χρόνου, που όπως πάντα θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1. Η έλευση της νέας χρονιάς θα σημάνει την έναρξη μιας μεγάλης χαρούμενης γιορτής σε κάθε γωνιά της Αθήνας με μουσική, χαρά, πυροτεχνήματα.

Στην πλατεία Συντάγματος, τη μουσική σκυτάλη θα παραλάβει η high energy χορευτική cover band των Bejeezus που θα απογειώσει τη διάθεσή μας με pop, swing, latin και rock ‘n' roll ρυθμούς για ατέλειωτο χορό. Λίγο πιο μακριά αλλά πάντα στην καρδιά της Αθήνας, στη στοά της Βαρβακείου ο Δήμος Αθηναίων με τους πιο σημαντικούς djs της Αθήνας δημιουργούν ένα ανοικτό πάρτι που αναμένεται να κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων, που σχεδιάστηκε για μικρούς και μεγάλους, έχουν επιμεληθεί ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το Athens Culture Net, το This is Athens, και ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης Αθήνα 9,84, και περιλαμβάνει επίσης πάρτι, εντυπωσιακά σόου, μία πρωτότυπη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία Ομόνοιας, καθώς και πολλές γιορτινές εκπλήξεις.