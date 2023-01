Κόσμος

ΕΕ: Η Σουηδία αναλαμβάνει την προεδρία για το πρώτο εξάμηνο του 2023

Προτεραιότητα της Σουηδίας θα είναι «μια πιο πράσινη, πιο ασφαλής και πιο ελεύθερη Ευρώπη», υπογραμμίζεται.

Η Σουηδία αναλαμβάνει σήμερα την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Τσεχία για το πρώτο εξάμηνο του 2023.

«Η Σουηδία αναλαμβάνει την προεδρία σε μια περίοδο που η Ένωση είναι αντιμέτωπη με ιστορικές αλλαγές», είχε δηλώσει στα μέσα Δεκεμβρίου ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

Σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης ο Κρίστερσον αναφέρεται στον πόλεμο στην Ουκρανία, τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα ως τα βασικά θέματα που θα προωθήσει η Στοκχόλμη.

Ο Κρίστερσον και η συντηρητική κυβέρνησή του δεν είναι πολύ γνωστοί στην ευρωπαϊκή σκηνή, καθώς ανέλαβαν την εξουσία πριν περίπου δυόμιση μήνες. Εξάλλου ο Κρίστερσον είναι ο πρώτος Σουηδός πρωθυπουργός που συνεργάζεται στενά με το ακροδεξιό, λαϊκιστικό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών.

Οι Σουηδοί Δημοκράτες δεν συμμετέχουν στην κυβέρνηση μειοψηφίας που έχουν σχηματίσει οι Μετριοπαθείς του Κρίστερσον με άλλα κόμματα της δεξιάς, τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Φιλελεύθερους. Ωστόσο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο και διαθέτουν περισσότερες έδρες από τους Μετριοπαθείς, γεγονός που σημαίνει ότι οι Σουηδοί Δημοκράτες μπορούν να ασκήσουν μεγάλη επιρροή στην κυβερνητική πολιτική.

