Καιρός: Ηλιοφάνεια και ανοιξιάτικες θερμοκρασίες τη Δευτέρα

Που υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών. Που θα σκαρφαλώσει η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τη Δευτέρα. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη βόρεια Κρήτη. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και στα βόρεια θα φθάσει τους 14 με 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά και τα νότια από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες σχεδόν αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 3 Ιανουαρίου

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα δυτικά και νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

