Ποια χώρα απαγόρευσε την αγορά κατοικιών από ξένους

Η χώρα που όχι μόνο δεν παρέχει κίνητρα σε ξένους πολίτες για να επενδύσουν στην αγορά ακινήτων αλλά επιπλέον τους το απαγορεύει. Οι εξαιρέσεις του μέτρου.

Οι ξένοι δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να αγοράζουν ακίνητα στον Καναδά από χθες Κυριακή και για τα επόμενα δύο χρόνια, απαγόρευση η οποία επιβλήθηκε με σκοπό να αντιμετωπιστεί η έλλειψη στέγης —κατοικιών και διαμερισμάτων— στη χώρα.

Προβλέπονται εξαιρέσεις, για τους πρόσφυγες και ανθρώπους με άδειες νόμιμης παραμονής, ενώ ο νόμος δεν έχει εφαρμογή παρά μόνο για κατοικίες και διαμερίσματα σε πόλεις, όχι σε τουριστικές δομές, όπως τα εξοχικά για παράδειγμα.

Το μέτρο είχε υποσχεθεί ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό στην προεκλογική του εκστρατεία το 2021.

Το Φιλελεύθερο κόμμα του στηλίτευε το ότι ξένοι επενδυτές ανέβασαν τις τιμές στα ύψη, καθιστώντας απρόσιτη την πρόσβαση σε ακίνητα για πολλούς Καναδούς. Ο νόμος υιοθετήθηκε την άνοιξη.

Η αγορά των ακινήτων πάντως καταγράφει επιβράδυνση τελευταία, κυρίως εξαιτίας της ανόδου των επιτοκίων που αποφασίστηκε από την κεντρική τράπεζα για να τιθασευτεί ο πληθωρισμός.

Σύμφωνα με συλλογικό φορέα μεσιτών, η μέση τιμή μιας κατοικίας ανερχόταν στα 630.000 καναδικά δολάρια (465.000 αμερικανικά δολάρια, 435.000 ευρώ) τον περασμένο μήνα, από τα 800.000 όπου είχε φθάσει πριν από έναν χρόνο.

Ορισμένοι ειδικοί διατηρούν τις αμφιβολίες τους για την αποτελεσματικότητα του μέτρου, καθώς οι ξένοι δεν αντιπροσωπεύουν παρά κάτι λιγότερο από το 5% των ιδιοκτητών κατοικιών στον Καναδά, σύμφωνα με την καναδική εθνική στατιστική υπηρεσία. Αντιτείνουν πως καλύτερο θα ήταν να επιταχυνθεί η ανέγερση νέων κατοικιών.

