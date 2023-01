Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Μεθώνη

Η δόνηση έγινε αισθητή σε ολόκληρη την περιοχή, αναστατώνοντας τους κατοίκους. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχής ανοιχτά της Μεθώνης.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 50 χιλιόμετρα νότια της Μεθώνης της Πύλου, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 23,5 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε ολόκληρη την περιοχή.

