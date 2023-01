Κοινωνία

Δράμα - Απόπειρα βιασμού 15χρονου: Σοκάρει η μαρτυρία της μητέρας του στον ΑΝΤ1

Για δύο βιασμούς στο «μικροσκόπιο» ο 36χρονος. «Το παιδί συνέχεια ήθελε να μου πει κάτι», λέει μητέρα δεύτερου ανήλικου που φέρεται να κακοποιήθηκε.

Το κατώφλι της ανακρίτριας αναμένεται να περάσει σήμερα ο 36ρονος, που συνελήφθη στη Δράμα για τον βιασμό -κατ` εξακολούθηση- του ανήλικου γιου της συντρόφου του και της απόπειρας βιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά τον ανήλικο γιο της συντρόφου του επί ενάμιση χρόνο. Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες βιασμού και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Ο 36χρονος μπήκε στο «μικροσκόπιο» της αστυνομικής διεύθυνσης Δράμας την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από καταγγελία ενός δεύτερου 15χρονου, μετά από καταγγελία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού ενός δεύτερου δεκαπεντάχρονου, φίλου του παιδιού της συντρόφου του, που πέρασε μαζί του στο σπίτι τους τη νύχτα των Χριστουγέννων.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" η μητέρα του 15χρονου μίλησε για όσα βίωσε ο γιος της στα χέρια του 36χρονου που συνελήφθη στη Δράμα για τον βιασμό κατ' εξακολούθηση του 16χρονου γιου της συντρόφου του.

Ο 15χρονος είχε πάει τα Χριστούγεννα να περάσει το βράδυ στο σπίτι 16χρονου φίλου του. Εκεί δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον 36χρονο σύντροφο της μητέρας του 16χρονου.

«Πήγαν, κοιμηθήκανε μαζί και αυτός ο κύριος να ασέλγησε πάνω του, και από εκεί και πέρα δε μου το έλεγε ο γιος μου. Μετά από δύο ημέρες τον πίεσε όλη του η παρέα. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει "μαμά πρέπει να φύγεις από τη δουλειά έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό δεν μπορώ άλλο να το κρύβω"», είπε η μητέρα.

Μετά την καταγγελία, ο κατηγορούμενος άνδρας αρχικά δεν συνελήφθη. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίστηκαν και οι αρχές διαπίστωσαν ότι από τον Μάρτιο του 2021 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2022 κακοποιούσε τον 16χρονο γιο της συντρόφου του.

«Ήμουν σχεδόν σίγουρη γιατί εκείνο το παιδί ήθελε πολύ καιρό κάτι να μου πει και δεν το αφήνανε. Συνέχεια ήθελε να μου πει κάτι. Του έλεγα ναι αγόρι μου πες μου τι έχει συμβεί, δε μου έλεγε. Αυτά τα πράγματα πρέπει να λέγονται γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά», πρόσθεσε η μητέρα του 15χρονου.

