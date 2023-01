Life

Τζέρεμι Ρένερ: σε κρίσιμη κατάσταση μετά από ατύχημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Τζέρεμι Ρένερ.

Σε "κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση" νοσηλεύεται ο γνωστός ηθοποιός Τζέρεμι Ρένερ μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε όταν απομάκρυνε το χιόνι από το σπίτι του.

Σοβαρά τραυματίστηκε ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέρεμι Ρένερ στην προσπάθεια του να καθαρίσει το χιόνι στο ράντσο του στη Νεβάδα.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Τζέρεμι είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση με τραυματισμούς που υπέστη μετά από ένα ατύχημα που σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες ενώ προσπαθούσε να απομακρύνει το χιόνι. Η οικογένειά του είναι στο πλευρό του και λαμβάνει εξαιρετική φροντίδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ηθοποιού στο Hollywood Reporter.

Το Deadline ανέφερε ότι ο ηθοποιός, γνωστός για το ρόλο του ως Hawkeye σε πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες της Marvel, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

O Ρένερ είναι ιδιοκτήτης ενός ράντσου που βρίσκεται στη λίμνη Τάχο στα βουνά της Σιέρα Νεβάδα. Σύμφωνα με τον Guardian μεγάλο μέρος των ΗΠΑ επλήγη από τη «χιονοθύελλα του αιώνα» με τουλάχιστον 60 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους σε όλη τη χώρα.

Αρχές του μήνα ο σταρ, διάσημος για τον ρόλο του HawkEye, στην ταινία Avengers, μοιράστηκε στο Twitter μια φωτογραφία με το χιονισμένο τοπίο στην περιοχή, γράφοντας στο Twitter. «η χιονόπτωση στη λίμνη Tάχο δεν είναι αστείο», ενώ δημοσίευσε την προσπάθεια του να καθαρίσει τις χιονισμένες πλαγιές με την βοήθεια ενός εκχιονιστικού, στο Instagram.

Ο Ρένερ πρωταγωνιστεί στη σειρά «Mayor of Kingstown» η οποία ξεκινά στις 15 Ιανουαρίου για δεύτερη χρονιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Μεθώνη

Δράμα - Απόπειρα βιασμού 15χρονου: Σοκάρει η μαρτυρία της μητέρας του στον ΑΝΤ1

Βέροια: νεκρό βρέφος στο φράγμα του Αλιάκμονα