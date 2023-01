Life

“Το Πρωινό” - Drag queen: οι αντιδράσεις για τα παραμύθια σε παιδιά (βίντεο)

Όλο το παρασκήνιο, οι αντιδράσεις αλλά και οι υποστηρικτές για τη δράση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Αντιδράσεις αλλά και υποστηρικτές είχε η εκπαιδευτική δράση πουδιοργάνωσε το “Thessaloniki Pride” και οι “Οικογένειες με Ουράνιο Τόξο”, στην οποία drag queens διάβασαν Χριστουγεννιάτικα παραμύθια σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, παρουσιάστηκε όλο το ρεπορτάζ αλλά και τα παρασκήνια της δράσης, με τον συγγραφέα του βιβλίου που αναγνώστηκς "Η drug queen που έσωσε τα Χριστούγεννα" αλλά και την drug queen Rawbee Candles, να μιλούν για την εκδήλωση.

Αντιδράσεις υπήρξαν από την εκκλησία, αλλά και μία ανάρτηση της Κατερίνας Λάσπα, έφερε "εμφύλιο" μέσα στο ΠΑΣΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, η τομεάρχης Εθελοντισμού του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων, «αθλιότητα» τη συγκεκριμένη εκδήλωση, με πολλά μέλη να επικρίνουν τις δηλώσεις αυτές τις Κατερίνας Λάσπα.

